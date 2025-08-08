AKB48の元メンバーで、タレントの加藤玲奈（28）が8日、自身のSNSで結婚を発表した。お相手は一般男性。



【写真】お相手男性とのラブラブショット！ 末永くお幸せに

加藤は文書を公開し、「私事で大変恐縮ではございますが この度、私加藤玲奈は、以前よりお付き合いしておりました一般の方と入籍いたしましたことをご報告させていただきます」と発表。お相手の男性については「とても誠実で、私の頑固な性格も全て受け入れてくれる優しくて思いやりのある素敵な方です」と記した。



今後については「これからも夫婦で力を合わせ、支え合って歩んでいき、笑顔溢れる素敵な家庭を築いていきたいと思っております」と記した加藤。最後には「どうか温かく見守っていただけると幸いです！今後ともよろしくお願いいたします！」と締めた。投稿には、お相手男性が加藤の腰に手を回して撮影したラブラブカットも添えられた。



加藤は2010年にAKB48のオーディションに合格し、2012年に正規メンバーに昇格した。2022年には、入山杏奈とともに豪華な卒業セレモニーをもって卒業。現在は美容師免許を取得し、ヘアメイク関連の仕事を行っている。



