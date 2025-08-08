コムドットやまとの実妹・せいら、圧巻のボディライン際立つ私服ショットに「スタイル良すぎ」の声！
コムドットやまとの実妹・せいらさんは8月7日、自身のInstagramを更新。ボディラインが際立つ私服ショットを披露しました。
【写真】せいら、ボディライン際立つ私服ショット！
この投稿にコメントでは「まじでスタイル良すぎ」「気合いのハイポニーだーー」「せいらちゃんのポニテほんと大優勝」「せいらちゃんは私のロールモデルなの！！」「ハイポニかわいすぎる！」「ポニテールにデニム最強一生ついていくよ」と称賛の声が多数寄せられています。
(文:福島 ゆき)
「せいらちゃんのポニテほんと大優勝」せいらさんは、絵文字と「#セイラノシフク_」とハッシュタグを添えて6枚の写真を載せています。ポニーテールヘアにぴったりとしたサイズ感のシャツを着用。ほっそりとしたウエストなど圧巻のボディラインが際立つ私服姿です。
初のスタイルブック『Dear Saints』を発売！8日に初のスタイルブック『Dear Saints』（講談社）を発売したせいらさん。圧巻のスタイルが際立つ写真が掲載されるほか、私物やライフスタイルの紹介など、せいらさんの魅力がたっぷりと詰まったフォトエッセイです。気になる人はぜひチェックしてみてください！
