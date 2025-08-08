Ê¸ÉðÎ¾Æ»¤À¤È»×¤¦¡Ö´ôÉì¤Î¸øÎ©¿Ê³Ø¹»¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡ÖÂ¿¼£¸«ËÌ¹âÅù³Ø¹»¡×¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡©¡Ú2025Ç¯Ä´ºº¡Û
¹â¹»À¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÊÙ¶¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Éô³èÆ°¤ä³Ø¹»¹Ô»ö¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖÊ¸ÉðÎ¾Æ»¡×¤Î´Ä¶¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ¸ÅÌ¤äÊÝ¸î¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£´ôÉì¸©Æâ¤Ë¤â¡¢Ê¸ÉðÎ¾Æ»¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¿Ê³Ø¹»¤¬¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î20¡Á60Âå¤ÎÃË½÷148¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡ÖÊ¸ÉðÎ¾Æ»¤À¤È»×¤¦´ôÉì¤Î¸øÎ©¿Ê³Ø¹»¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î·ë²Ì¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ú6°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¹»É÷¼«ÂÎ¤¬¡¢²¿»ö¤Ë¤â¿¿·õ¤Ë¡ª¤ß¤¿¤¤¤ÊÉ÷Ä¬¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡ÖÉô³èÆ°¤ÎÂç²ñ¤Ê¤É¤ÎÍ¥¾¡Îò¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢ÌÏ»î¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÆÊÌÚ¸©¡Ë¡¢¡ÖÉô³èÆ°¤Ç¤Ï¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ä¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÙ¶¯ÌÌ¤Ç¤â¹ñ¸øÎ©Âç³Ø¤Ø¤Î¿Ê³ØÎ¨¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÀÅ²¬¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö´ôÉì¹âÅù³Ø¹»¤Ï¸©Æâ¥È¥Ã¥×¤Î¿Ê³Ø¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ê¤Ê¤¬¤éÉô³èÆ°¤Î¼ÂÀÓ¤â¹â¤¯¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬Ê¸ÉðÎ¾Æ»¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡¿ÀÅ²¬¸©¡Ë¡¢¡Ö¿Ê³Ø¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¡¢¶µ°é´Ä¶¤ä¹»É÷¤ËÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡ÖÁÏÎ©150Ç¯°Ê¾å¤ÎÅÁÅý¹»¡£¡ØÉ´ÀÞÉÔÙú¡¦¼«¶°ÉÔÂ©¡Ù¤Î¹»·±¤Î¤â¤È¡¢³Ø¶È¡¦Éô³èÆ°¤È¤âÁ´¹ñ¥ì¥Ù¥ë¡×¡Ê60ÂåÃËÀ¡¿¹Åç¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
(Ê¸:ÅÄÃæ ´²Âç)
2°Ì¡§Â¿¼£¸«ËÌ¹âÅù³Ø¹»¡Ê´ôÉì¸©¡Ë¡¿24É¼2°Ì¤Ï¡ÖÂ¿¼£¸«ËÌ¹âÅù³Ø¹»¡×¤Ç¤·¤¿¡£¿Ê³Ø¹»¤È¤·¤Æ¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤Ë²Ã¤¨¡¢Éô³èÆ°¤Î¼ÂÀÓ¤âËÉÙ¤Ê¤³¤È¤«¤é¡¢Ê¸ÉðÎ¾Æ»¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Ì¾¸Å²°Âç³Ø¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬Æñ´ØÂç³Ø¤Ë¹ç³Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1°Ì¡§´ôÉì¹âÅù³Ø¹»¡Ê´ôÉì¸©¡Ë¡¿83É¼1°Ì¤Ï¡Ö´ôÉì¹âÅù³Ø¹»¡×¤Ç¤·¤¿¡£¿Ê³Ø¼ÂÀÓ¤ÈÉô³èÆ°¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¸©Æâ¥È¥Ã¥×¤Î¿Ê³Ø¹»¤È¤·¤Æ¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Ø¶È¤È²Ý³°³èÆ°¤ÎÎ¾Î©¤ò½Å¤ó¤¸¤ë¹»É÷¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ËÊ¸ÉðÎ¾Æ»¤Î°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö´ôÉì¹âÅù³Ø¹»¤Ï¸©Æâ¥È¥Ã¥×¤Î¿Ê³Ø¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ê¤Ê¤¬¤éÉô³èÆ°¤Î¼ÂÀÓ¤â¹â¤¯¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬Ê¸ÉðÎ¾Æ»¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡¿ÀÅ²¬¸©¡Ë¡¢¡Ö¿Ê³Ø¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¡¢¶µ°é´Ä¶¤ä¹»É÷¤ËÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡ÖÁÏÎ©150Ç¯°Ê¾å¤ÎÅÁÅý¹»¡£¡ØÉ´ÀÞÉÔÙú¡¦¼«¶°ÉÔÂ©¡Ù¤Î¹»·±¤Î¤â¤È¡¢³Ø¶È¡¦Éô³èÆ°¤È¤âÁ´¹ñ¥ì¥Ù¥ë¡×¡Ê60ÂåÃËÀ¡¿¹Åç¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
(Ê¸:ÅÄÃæ ´²Âç)