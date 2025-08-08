大自然サウナは“チル活”にぴったり♡ 気分が上がる「サウナグッズ」をご紹介！
今年の夏はチルくリラックスしながら楽しみたいよね！そこで今回は、チル活女子に話題沸騰中の「サウナ」で使いたいアイテムをご紹介します。可愛いサウナハットやサウナウェアを身につけると気分も上がる！可愛いかつ実用的なものばかりなので、さっそくチェックしてみて♡
川サウナするなら持っていくべき小物たち
大自然の中でサウナを楽しんでいるコが、ここ最近急増中！
ととのう瞬間も可愛いアイテムに囲まれていたら、より気分は上がるというもの♡ そんな注目のアイテム、ご紹介します。
Cordinate カラーものを選べばすっぴんでも盛れる♡
ポップなグリーンと、お花モチーフが可愛いサウナハットで滝汗かいても可愛さを死守。
Item 【San-ai Resort】アシンメトリービスチエとスカパンのセット
おしりまわりのラインを拾わないスカパンは心強い♡
Item 【San-ai Resort】タンキニセット
さわやかなブルーの水着で、心からリラックスできる
撮影／小林真梨子（モデル）、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／加藤志穂（PEACE MONKEY）モデル／中川紅葉（本誌専属）文／天井玖瑠海
中川紅葉
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海