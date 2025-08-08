大自然サウナは“チル活”にぴったり♡ 気分が上がる「サウナグッズ」をご紹介！

今年の夏はチルくリラックスしながら楽しみたいよね！そこで今回は、チル活女子に話題沸騰中の「サウナ」で使いたいアイテムをご紹介します。可愛いサウナハットやサウナウェアを身につけると気分も上がる！可愛いかつ実用的なものばかりなので、さっそくチェックしてみて♡

川サウナするなら持っていくべき小物たち

大自然の中でサウナを楽しんでいるコが、ここ最近急増中！

ととのう瞬間も可愛いアイテムに囲まれていたら、より気分は上がるというもの♡ そんな注目のアイテム、ご紹介します。