大自然サウナは“チル活”にぴったり♡ 気分が上がる「サウナグッズ」をご紹介！

今年の夏はチルくリラックスしながら楽しみたいよね！そこで今回は、チル活女子に話題沸騰中の「サウナ」で使いたいアイテムをご紹介します。可愛いサウナハットやサウナウェアを身につけると気分も上がる！可愛いかつ実用的なものばかりなので、さっそくチェックしてみて♡

川サウナするなら持っていくべき小物たち

大自然の中でサウナを楽しんでいるコが、ここ最近急増中！

ととのう瞬間も可愛いアイテムに囲まれていたら、より気分は上がるというもの♡ そんな注目のアイテム、ご紹介します。

Cordinate カラーものを選べばすっぴんでも盛れる♡

ポップなグリーンと、お花モチーフが可愛いサウナハットで滝汗かいても可愛さを死守。

スポーツユニタード 3,999円／H＆M サウナハット 5,800円／SAUNA GURU ボーダーリネンサロン（オンライン限定）5,490円／Gap

Item 【San-ai Resort】アシンメトリービスチエとスカパンのセット

おしりまわりのラインを拾わないスカパンは心強い♡

アシンメトリービスチエとスカパンのセット（ショーツつき）24,200円／San-ai Resort

Item 【San-ai Resort】タンキニセット

さわやかなブルーの水着で、心からリラックスできる

タンキニセット（ショーツつき）26,400円／San-ai Resort

撮影／小林真梨子（モデル）、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／加藤志穂（PEACE MONKEY）モデル／中川紅葉（本誌専属）文／天井玖瑠海

