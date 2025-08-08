「全員魅力ゼロの一枚」ヒコロヒー、同期芸人との収録後ショットに「いっちゃってる（笑）」の声！
お笑いタレントのヒコロヒーさんは8月7日、自身のInstagramを更新。同期芸人との集合ショットを公開しました。
【写真】ヒコロヒー、“全員魅力ゼロの一枚”に反響！
この投稿にファンからは、「皆さん確かに力尽き過ぎてグダってますね」「めっちゃかわいい」「いつも自分らしく輝いてるね」「いっちゃってる（笑）」「それでも好き」「クオリティー最高」「ヒコロヒーの顔ギャグ珍しいかも」「芸人としては100点じゃなかろうか」「メンツクセあり過ぎ」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
「メンツクセあり過ぎ」ヒコロヒーさんは、「全員魅力ゼロの一枚となった 大笑い番組収録おわり力尽き過ぎたらこうなる 同期人」とつづり、お笑いコンビ・マユリカの阪本さん、コロコロチキチキペッパーズのナダルさんとの集合ショットを公開しました。写真では3人がそれぞれ別のポーズをとっており、ヒコロヒーさんは白目になりながら人差し指を立て、ナダルさんのギャグポーズをしている様子。収録後の疲労感がにじみ出た姿に、思わずくすっと笑ってしまう1枚です。
「めっちゃ幸せそうなヒコちゃん」ヒコロヒーさんは5月26日の投稿で、「久しぶりにこちらのおじさんたちと飲めた」とつづり、お笑いコンビ・さまぁ〜ずの2人とのスリーショットを公開。コメント欄では、「平和で楽しい空気感」「写真だけでも絶対面白い飲み会だったと分かります」「めっちゃ幸せそうなヒコちゃん」といった声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
