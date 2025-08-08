関東甲信地方では、８日夜遅くにかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょうに注意してください。

［気象概況］

東日本の上空約５５００メートルに氷点下６度以下の寒気が流れ込んでいます。関東甲信地方では、上空の寒気や日中の気温上昇の影響で、大気の状態が非常に不安定となっており、雷を伴った激しい雨の降っている所があります。大気の非常に不安定な状態は、８日夜遅くまで続くでしょう。

［雨の予想］

関東甲信地方では、８日夜のはじめ頃にかけて、雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨の降る所があるでしょう。雨雲が予想以上に発達した場合や、発達した雨雲がかかり続けた場合には、警報級の大雨となる可能性があります。

８日に予想される１時間降水量は多い所で、

関東地方北部 ５０ミリ

関東地方南部 ４０ミリ

甲信地方 ３０ミリ

８日１８時から９日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

関東地方北部 ６０ミリ

関東地方南部 ６０ミリ

甲信地方 ５０ミリ



［防災事項］

関東甲信地方では、８日夜遅くにかけて、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努めてください。降ひょうのおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。