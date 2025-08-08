神田うの、夫との2ショット公開 プラハ家族旅行の様子に「お似合い」「素敵」
【モデルプレス＝2025/08/08】タレントの神田うのが8日、自身のInstagramを更新。プラハでの家族旅行の様子を公開した。
【写真】神田うの、夫との2ショット公開
神田は「プラハの街を流れるヴルタヴァ川 水上から眺めるカレル橋やプラハ城、歴史ある建物たちが、まるで絵画のように美しく格別でした」とコメントし、「海でなくとても静かな川なので全く揺れる事もなく脳梗塞でお船に乗れなかったパパも問題なく乗船する事が出来ましたし」とプラハのクルーズ船上で夫と乾杯する仲睦まじい2ショットを披露した。
この投稿に、ファンからは「素敵」「仲良しでいいね」「お似合い」「幸せそう」「プラハ綺麗」「家族旅行楽しそう」などのコメントが寄せられている。
神田は2007年に結婚。2011年に第1子となる長女を出産した。（modelpress編集部）
