◆卓球 ◇ＷＴＴチャンピオンズ横浜 第２日（８日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

女子シングルス１回戦で世界ランク日本勢最高６位の張本美和（木下グループ）は、同１７位の申裕斌（韓国）に３―２で競り勝った。第１ゲーム（Ｇ）は８連続ポイントを奪うなど１１―３で圧倒したが、第２Ｇを１３―１５で落とすなど苦しい展開。第５Ｇを１１―６で制し「ホッとしている気持ちが強い」と、安どの表情を浮かべた。

今月３日まで開催されたＷＴＴスターコンテンダーのフォズ・ド・イグアス（ブラジル）で優勝し、６日午前に帰国したばかりだった。「時差ぼけは意外となくて、昨日の練習でもそこまで疲れを感じていなかった」という。ただ、試合が進む中で「２Ｇ目の後半になるにつれて、判断する力や精度が落ちてきているなと感じていた。体の疲れというよりも、頭が回ってなかったところが反省点」。厳しいコンディションの中でホームの声援に背中を押され、「観客の皆様のおかげで勝てた試合」と感謝した。

２回戦は世界１３位の早田ひな（日本生命）と対戦する。日本開催で早くも同士打ちとなることに複雑な思いはあるが、直近の７月のＵＳスマッシュで２―３で惜敗するなど分が悪く「ほとんど勝ったことがない選手。前回対戦も最終ゲームでリードした中で挽回された。自分の準備をすることが一番大事だと思うので、挑戦していきたい」と表情を引き締めた。