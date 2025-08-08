「ダークな雰囲気で色気ダダ漏れ…！」ビジュ最強中華美女《美スタイル際立つタイトなバトルスーツ姿》にファン絶賛

もはや実写レベル…

インスタフォロワー数約63万人を誇る中国発のコスプレイヤー・角色扮演がインスタグラムを更新。またもや完璧なコスプレを披露し、SNS界隈を沸かせている。

今回彼女が挑んだのは、スマートフォン向け3DアクションRPG『パニシング：グレイレイヴン』の人気キャラクターである「ルシア」のコスプレだ。

角色扮演といえば、完璧な衣装再現度とセクシーさを両立させることで知られているが、今回のルシアではその表現力がさらに進化。赤と黒を基調としたタイトなバトルスーツは、彼女の美しいボディラインを際立たせ、妖艶な雰囲気すら醸し出している。

白銀のロングヘア、鋭い眼差し、そしてしなやかにポーズを決める姿は、まさに“実写版ルシア”。本来クールでストイックなルシアが、どこか神秘的かつ挑発的なキャラクターへと昇華されている。

ファンからは「ルシア推し歓喜のレベル」「この完成度で動いたらもはや実写」といったコメントが寄せられている。

ゲーム『パニシング：グレイレイヴン』は、近未来を舞台に「構造体」と呼ばれる義体兵士たちがAIによって崩壊した世界を救うために戦うストーリーで、ルシアはその中心的存在。今回、角色扮演が扮したルシアは、そんなダークで美しい世界観を完璧に体現している。

艶やかすぎる…！

