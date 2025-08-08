【ちいかわ】「ラーメン 豚」が再び渋谷PARCOにオープン！ メニューとグッズを大公開
「ちいかわラーメン 豚」が、2025年9月19日（金）より、渋谷PARCOに再オープンする。
＞＞＞ラーメンやドリンク、オリジナルグッズをチェック！（写真30点）
『ちいかわ』は、イラストレーターのナガノがX（旧Twitter）に投稿している人気漫画。2020年に連載が開始され、ちいさくてかわいいキャラクターたちと、シビアな世界観のギャップが大人から子供まで幅広い人気を博し、フォロワーは現在までで380万人を突破してる。2022年4月からフジテレビの『めざましテレビ』内でショート作品としてテレビアニメ化、さらなる人気と知名度を獲得した。
そんな『ちいかわ』に登場する ”話題のラーメン屋さん” をイメージした「ちいかわラーメン 豚」が、渋谷PARCO店は今年の5月6日（火・祝）に営業を終了していたが、好評につき再オープンが決定した。これにより、関東エリアは渋谷・池袋の2店舗展開となる。さっそくラーメンやドリンク、オリジナルグッズを紹介していこう。
ラーメンは「ミニ（ちいかわ）」、「小（ハチワレ）」、「大（うさぎ）」の3サイズから選べ、オリジナルどんぶりにて提供される。また、ラーメンメニューを注文すると、特典としてオリジナルどんぶりデザインの特製ステッカーがもらえる。
ドリンクは、8月12日（火）に全店舗で新発売されるシーサーのみかんソーダ、古本屋のもも＆ラフランスジュースの他、オリジナルラベルの黒烏龍茶のペットボトル、モモンガのホワイトソーダ、くりまんじゅうの禁酒期間ドリンク（コーラ）、ラッコのメロンソーダや、オリジナルジョッキでご提供する生ビールがラインナップ。ドリンクご注文すると、特典としてランダムクリアカードがもらえる。
さらに、各店に設置しているちいかわ、ハチワレ、うさぎのフォトスポットに加え、渋谷PARCO店では入口でシーサーがお出迎えしてくれる。
店内では、飲食ご利用の方に限り、メニューに使用している食器類などを中心にしたオリジナルグッズが販売される。オリジナルグッズは「ちいかわラーメン豚」各店の他、公式ECショップ「ちいかわマーケット」でも発売される。
『ちいかわ』のここだけの特別なラーメン屋をぜひお楽しみを。
（C）nagano
＞＞＞ラーメンやドリンク、オリジナルグッズをチェック！（写真30点）
『ちいかわ』は、イラストレーターのナガノがX（旧Twitter）に投稿している人気漫画。2020年に連載が開始され、ちいさくてかわいいキャラクターたちと、シビアな世界観のギャップが大人から子供まで幅広い人気を博し、フォロワーは現在までで380万人を突破してる。2022年4月からフジテレビの『めざましテレビ』内でショート作品としてテレビアニメ化、さらなる人気と知名度を獲得した。
ラーメンは「ミニ（ちいかわ）」、「小（ハチワレ）」、「大（うさぎ）」の3サイズから選べ、オリジナルどんぶりにて提供される。また、ラーメンメニューを注文すると、特典としてオリジナルどんぶりデザインの特製ステッカーがもらえる。
ドリンクは、8月12日（火）に全店舗で新発売されるシーサーのみかんソーダ、古本屋のもも＆ラフランスジュースの他、オリジナルラベルの黒烏龍茶のペットボトル、モモンガのホワイトソーダ、くりまんじゅうの禁酒期間ドリンク（コーラ）、ラッコのメロンソーダや、オリジナルジョッキでご提供する生ビールがラインナップ。ドリンクご注文すると、特典としてランダムクリアカードがもらえる。
さらに、各店に設置しているちいかわ、ハチワレ、うさぎのフォトスポットに加え、渋谷PARCO店では入口でシーサーがお出迎えしてくれる。
店内では、飲食ご利用の方に限り、メニューに使用している食器類などを中心にしたオリジナルグッズが販売される。オリジナルグッズは「ちいかわラーメン豚」各店の他、公式ECショップ「ちいかわマーケット」でも発売される。
『ちいかわ』のここだけの特別なラーメン屋をぜひお楽しみを。
（C）nagano