大人可愛いを叶える♡ミチネイルの大理石デザインが話題！

指先にさりげない華やかさを添えたいなら、上品でトレンド感たっぷりなネイルチップがぴったり。今回ご紹介するのは、ミチネイルから登場した、くすみブルーやマグネットアート、大理石デザインなど、こなれた印象を演出できる3種類のネイルチップたち。オケージョンにもデイリーにも使える、幅広いシーンで活躍する大人可愛いラインナップです♡

くすみブルー×マット砂ジェルで旬顔に

やわらかな2色のくすみブルーに、トレンドのマット砂ジェルを合わせた一品。シルバーミラーのニュアンスアートが全体のデザインに程よい抜け感をプラスし、おしゃれ上級者な印象に。

個性的すぎず落ち着いた色味だから、ファッションやシーンを選ばずに楽しめます。価格は2,350円（税込）、展開カラーはくすみブルー×シルバー。サイズはS/M/Lの3展開です。

北川景子が魅せる上品なツヤ肌♡エスプリーク新パウダー登場

ベージュマグネット×ゴールドミラーで艶めき指先

ナチュラルなベージュカラーにマグネットの輝きをプラスし、先端にはゴールドミラーをあしらった上品なネイルチップ。

派手すぎず、でもしっかりとツヤを放つ絶妙なバランスが魅力です。シンプルなのに目を引くデザインで、きれいめコーデとの相性も抜群。

価格は2,350円（税込）、展開カラーはベージュ×ゴールド。サイズはS/M/Lの3展開です。

大理石×天然石風で品のある指先に

くすみブルーとホワイトを組み合わせた大理石風アートに、ゴールドフレームの天然石風デザインを加えた贅沢な一品。

ヌードピンクのベースがやわらかく指先に溶け込み、繊細なラメがさりげなく輝きを演出します。フォーマルにも日常にも映える万能デザインで、大人女子にぴったり。

価格は2,350円（税込）、展開カラーはくすみブルー×ホワイト×ピンク×ゴールド。サイズはS/M/Lの3展開です。

上品ネイルで指先から季節を楽しんで♡

毎日のスタイリングをぐっと引き立ててくれるネイルチップ。ミチネイルの新作は、どれも「ちょうどいい華やかさ」と「大人のこなれ感」が絶妙にミックスされたデザインばかりです。

今の気分にぴったりなカラーや質感を選んで、指先から気分を上げてみてはいかがでしょうか♪