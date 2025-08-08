大人可愛いを叶える♡ミチネイルの大理石デザインが話題！
指先にさりげない華やかさを添えたいなら、上品でトレンド感たっぷりなネイルチップがぴったり。今回ご紹介するのは、ミチネイルから登場した、くすみブルーやマグネットアート、大理石デザインなど、こなれた印象を演出できる3種類のネイルチップたち。オケージョンにもデイリーにも使える、幅広いシーンで活躍する大人可愛いラインナップです♡
くすみブルー×マット砂ジェルで旬顔に
やわらかな2色のくすみブルーに、トレンドのマット砂ジェルを合わせた一品。シルバーミラーのニュアンスアートが全体のデザインに程よい抜け感をプラスし、おしゃれ上級者な印象に。
個性的すぎず落ち着いた色味だから、ファッションやシーンを選ばずに楽しめます。価格は2,350円（税込）、展開カラーはくすみブルー×シルバー。サイズはS/M/Lの3展開です。
ベージュマグネット×ゴールドミラーで艶めき指先
ナチュラルなベージュカラーにマグネットの輝きをプラスし、先端にはゴールドミラーをあしらった上品なネイルチップ。
派手すぎず、でもしっかりとツヤを放つ絶妙なバランスが魅力です。シンプルなのに目を引くデザインで、きれいめコーデとの相性も抜群。
価格は2,350円（税込）、展開カラーはベージュ×ゴールド。サイズはS/M/Lの3展開です。
大理石×天然石風で品のある指先に
くすみブルーとホワイトを組み合わせた大理石風アートに、ゴールドフレームの天然石風デザインを加えた贅沢な一品。
ヌードピンクのベースがやわらかく指先に溶け込み、繊細なラメがさりげなく輝きを演出します。フォーマルにも日常にも映える万能デザインで、大人女子にぴったり。
価格は2,350円（税込）、展開カラーはくすみブルー×ホワイト×ピンク×ゴールド。サイズはS/M/Lの3展開です。
上品ネイルで指先から季節を楽しんで♡
毎日のスタイリングをぐっと引き立ててくれるネイルチップ。ミチネイルの新作は、どれも「ちょうどいい華やかさ」と「大人のこなれ感」が絶妙にミックスされたデザインばかりです。
今の気分にぴったりなカラーや質感を選んで、指先から気分を上げてみてはいかがでしょうか♪