¡Ö¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î»þ¤ËÃå¤Æ¤½¤¦¡×à¥¢¥¤¥É¥ëÄìÎÏáÈ¯´ø¡¢42ºÐÇÐÍ¥ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¶ÄÅ·¡Ö¤³¤ó¤ÊÊÑ¤ï¤ë!?!?!?¡×¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤ó¤À!?¡×¡Ö¤¨¡¢¤¨¤Ã¤°¡Ä¡×
¡Ö1ËçÌÜ¤ÏWink Up¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¡¢2ËçÌÜ¤Ïduet¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¡¢3ËçÌÜ¤¬Myojo¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¡Ä¡×
¡¡ÇÐÍ¥Ž¥É÷´Ö½Ó²ð(42)¤Î¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÂçÎÌ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÂè5ÏÃ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ËÄ©Àï¤·¤¿¿ý(É÷´Ö½Ó²ð)¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹!!¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¸ÄÀÅª¤ÊÍÎÉþ¤Î¿ô¡¹¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ö40¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤10¤Î¤³¤È¡×(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ)¤Î¸ø¼°X¡£
¡¡1Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥¹¥È¤Î1¤Ä¡ÖÉþ¤Î¼ñÌ£¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¼ç¿Í¸øŽ¥½½¾ò¿ý(É÷´Ö)¤¬Ë¬¤ì¤¿¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉþ¤ò»îÃå¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÃå¤é¤ì¤Æ¤ë´¶¤Ï¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¤½¤ì¤¹¤é¤â±éµ»??¡×¡Ö¤¨¡¢¤¨¤Ã¤°¡£¿ý¤µ¤ó¤Î»þ¤Ï¤É¤ì¤â¡Ø¤¤¤Þ¤¤¤Á¤À¤Ê¡Ä¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¢É÷´Ö¤µ¤ó¤¬Ãå¤¿½Ö´Ö¤ËÁ´¤ÆÃå¤³¤Ê¤·¤Æ¤à¤·¤í¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È¤µ¤¨»×¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¤¹¡¢¤¹¤´¤¤¡ª¥³¥ì¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÎÏ¤«¡ªÈ¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï!?¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤ó¤À!?¡¡¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¤ó¤À¤¬Ž¤Ž¤Ž¤¤¢¤Î»þ¤Î¤¢¤ì¤Ï!?¡×¡Ö¤«¤Ã¤Ã¤Ã¤³¤è!É½¾ð¤È»ÑÀª¤À¤±¤Ç¤³¤ó¤ÊÊÑ¤ï¤ë!?!?!?¡×¡Ö¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î»þ¤ËÃå¤Æ¤½¤¦¤Ç²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¡×¡Öº£¤Ë¤âÍÙ¤ê½Ð¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö1ËçÌÜ¤ÏWink Up¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¡¢2ËçÌÜ¤Ïduet¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¡¢3ËçÌÜ¤¬Myojo¤Ã¤Ý¤¯¤Æ4ËçÌÜ¤¬potato¤Ã¤Ý¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡É÷´Ö¤Ï1997Ç¯Ž¤Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤Î»þ¤Ëµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê(¸½SMILE-UP.)¤ËÆþ½ê¡£¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr.¤È¤·¤ÆTOKIO¤äV6¤Ê¤É¤Î¥Ð¥Ã¥¯¤òÌ³¤á¤ë³èÆ°¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö3Ç¯BÁÈ¶âÈ¬ÀèÀ¸ Âè5¥·¥ê¡¼¥º¡×(TBS¡¢99Ç¯)¤Î·óËö·ò¼¡ÏºÌò¤ÇµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤ÉÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¡£2012Ç¯¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö½ã¤È°¦¡×¤Ë¤â¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤Ç½Ð±é¤·¤¿¡£23Ç¯»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£