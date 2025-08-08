映画『あの花が咲く丘で、君とまた会えたら。』続編決定をサプライズ発表 2026年公開
映画『あの花が咲く丘で、君とまた会えたら。』シネマコンサート＆トークショーが8日、都内で行われ、続編の映画化決定がサプライズで発表された。続編のタイトルは『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』で、2026年に公開される。
【ノーカット動画】福原遥、伊藤健太郎、小野塚勇人らが登壇！“続編映画化”のサプライズ発表に会場どよめく
映画は、汐見氏による原作小説（スターツ出版文庫）を実写化。現代に生きる女子高生がタイムスリップし、1945年の日本で特攻隊員と出会うラブストーリー。福原遥、水上恒司がW主演を務めた本作は、2023年12月に公開され、興行収入45億円を突破する大ヒットとなった。
本作に出演する俳優の福原遥、伊藤健太郎、小野塚勇人、原作者の汐見夏衛氏が登壇した同イベントには、4600人の『あの花』ファンが集結。オーケストラの生演奏とともに堪能できる「シネマ・コンサート」、そして劇場公開から約1年半ぶりの再会を果たした共演陣＆原作者が、本作への想いと戦後80年を迎え改めて平和について語るトークショーが行われた。
そしてイベントの最後に、続編映画決定を知らせるVTRがスクリーンに流れると、観客からは驚きと歓喜の声が上がった。観客の喜んだ様子に笑顔の汐見氏は「（続編決定を聞いたときは）びっくりしたんですけど、『あの花』を書き終わった翌日から続編を書いたんですね。この作品は『あの花』と『あの星』のセットだと思っています。読者の方からは、続編も映画化してほしいというお手紙ももらっていたので、このたび続編が決定して読者の方にもよろこんで頂けるかなと思ってうれしいです」と、喜びを伝えた。
