気象台は、午後9時10分に、洪水警報を鹿児島市、日置市に発表しました。

薩摩、大隅地方では、9日夕方まで土砂災害に警戒してください。薩摩地方では、9日昼前まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■鹿児島市
□大雨警報
・土砂災害
　9日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　8日夜遅く

□洪水警報【発表】
　9日昼前にかけて警戒

■鹿屋市
□大雨警報
・土砂災害
　9日夕方にかけて警戒

■阿久根市
□大雨警報
・土砂災害
　9日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　9日未明

■出水市
□大雨警報
・土砂災害
　9日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　45mm
　ピーク時間　9日朝

■垂水市
□大雨警報
・土砂災害
　9日夕方にかけて警戒

■薩摩川内市
□大雨警報
・土砂災害
　9日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　8日夜遅く

■薩摩川内市甑島
□大雨警報
・土砂災害
　9日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　3時間最大雨量　70mm

■日置市
□大雨警報
・土砂災害
　9日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　8日夜遅く

□洪水警報【発表】
　9日昼前にかけて警戒

■曽於市
□大雨警報
・土砂災害
　9日夕方にかけて警戒

■霧島市
□大雨警報
・土砂災害
　9日夕方にかけて警戒
・浸水
　9日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　8日夜遅く

■いちき串木野市
□大雨警報
・土砂災害
　9日夕方にかけて警戒
・浸水
　9日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　9日明け方

□洪水警報
　9日昼前にかけて警戒

■姶良市
□大雨警報
・土砂災害
　9日夕方にかけて警戒
・浸水
　9日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　8日夜遅く

■さつま町
□大雨警報
・土砂災害
　9日夕方にかけて警戒

■湧水町
□大雨警報
・土砂災害
　9日夕方にかけて警戒