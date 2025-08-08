気象台は、午後9時10分に、洪水警報を鹿児島市、日置市に発表しました。

【警報エリアを確認】【洪水警報】鹿児島県・鹿児島市、日置市に発表 8日21:10時点

薩摩、大隅地方では、9日夕方まで土砂災害に警戒してください。薩摩地方では、9日昼前まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■鹿児島市

□大雨警報

・土砂災害

9日夕方にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 50mm

ピーク時間 8日夜遅く



□洪水警報【発表】

9日昼前にかけて警戒





■鹿屋市□大雨警報・土砂災害9日夕方にかけて警戒■阿久根市□大雨警報・土砂災害9日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 50mmピーク時間 9日未明■出水市□大雨警報・土砂災害9日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 45mmピーク時間 9日朝■垂水市□大雨警報・土砂災害9日夕方にかけて警戒■薩摩川内市□大雨警報・土砂災害9日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 50mmピーク時間 8日夜遅く■薩摩川内市甑島□大雨警報・土砂災害9日夕方にかけて警戒・浸水3時間最大雨量 70mm■日置市□大雨警報・土砂災害9日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 50mmピーク時間 8日夜遅く□洪水警報【発表】9日昼前にかけて警戒■曽於市□大雨警報・土砂災害9日夕方にかけて警戒■霧島市□大雨警報・土砂災害9日夕方にかけて警戒・浸水9日昼前にかけて警戒1時間最大雨量 50mmピーク時間 8日夜遅く■いちき串木野市□大雨警報・土砂災害9日夕方にかけて警戒・浸水9日昼前にかけて警戒1時間最大雨量 50mmピーク時間 9日明け方□洪水警報9日昼前にかけて警戒■姶良市□大雨警報・土砂災害9日夕方にかけて警戒・浸水9日昼前にかけて警戒1時間最大雨量 50mmピーク時間 8日夜遅く■さつま町□大雨警報・土砂災害9日夕方にかけて警戒■湧水町□大雨警報・土砂災害9日夕方にかけて警戒