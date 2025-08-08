俳優の原幹恵さんが自身のインスタグラムで、過去に挑戦したダイエットについて振り返っています。



【写真を見る】【 原幹恵 】 ダイエット黒歴史を振り返る “今は何が合うのか分かる” ボディメイクの楽しさに気づいて「少しずつ整えていけたらいい」





原さんは、ジムでワークアウトの合間に鏡に向かって自撮りしている写真を投稿。「あんぱんを3食食べるダイエットとか」「野菜ジュースと豆乳でのプチ断食3日間とか」「野菜スープダイエット」「断食道場にも通ってみたりもしたなぁ。」と振り返り、「色んなダイエットを試しては失敗してを繰り返してました..」と告白しました。





さらに「ジム終わりに大好きなカツ丼を食べることもよくあって」「今考えるとプラマイ0どころかプラスでしかない笑」「我慢するから余計食べたくなるんですよね」と、自身の経験を隠さずに伝えています。









原さんは「いろいろ試してきたからこそ」「今は自分のカラダには何が合うのかが分かるようになりました」「ボディメイクって、思ってたよりずっと楽しい」「毎日のなかで、少しずつ整えていけたらいいなって思います」と、長い期間をかけて自分の身体と向き合ってきたことをうかがわせています。

【担当：芸能情報ステーション】