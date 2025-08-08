¹âµé²¹Àô½É¤¬1Çñ810±ß¡©¡ÈÄ¶¤ªÆÀ¡É¡Ö½É¤ÎÆü¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×8·î10ÆüÁ´¹ñ33½ÉÇñ»ÜÀß¤Ç¸ÂÄêÈÎÇä
8·î10Æü¤Ï¡¢¡Ö810¡Ê¤ä¤É¡Ë¡×¤Ç¡Ö½É¤ÎÆü¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÆü¤ËÍ½Ìó¤¹¤ë¤È¡¢Á´¹ñ33¤Î½É¸ÂÄê¤Ç¡¢ÄÌ¾ï1¿Í1Çñ3¡Á10Ëü±ß¤¬¤Ê¤ó¤È¡¢810±ß¤ÇÇñ¤Þ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¢¤¹¡Ê9Æü¡Ë¤«¤é»Ï¤Þ¤ëºÇÂç9Ï¢µÙ¤Î¡È¤ªËßµÙ¤ß¡É¡£Åìµþ±Ø¤Ç¤ÏÁá¤¯¤â¡¢µ¢¾Ê¤äÎ¹¹Ô¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¿Í¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Âçºå¤ØÎ¹¹Ô
¡ÖÂçºå¤ÎUSJ¤Ë¡£¥Þ¥ê¥ª¥«¡¼¥È¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤ß¡×
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤ªËßµÙ¤ß¤Ê¤É¤ÎÈËË»´ü¤Ï¹âÆ¤¹¤ë½ÉÇñÈñ¤¬Çº¤ß¤Î¼ï¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¤¢¤µ¤Ã¤Æ8·î10Æü¤Ë½ÉÇñÍ½Ìó¤¹¤ë¤È¡£
¤¿¤È¤¨¤ÐÆüËÜ»°¸ÅÀô¤Î1¤ÄÍÇÏ²¹Àô¤ÎÏ·ÊÞÎ¹´Û¡£²¹Àô¤ÇÂÎ¤òÌþ¤·¡¢¿À¸Íµí¤ËÀå¸Ý¡£1Çñ2¿©ÉÕ¤¡¢ÄÌ¾ï¤Ò¤È¤ê3Ëü±ßÁ°¸å¤¬¤Ê¤ó¤È810±ß¤Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Åò¤â¤ß¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÆüËÜÍ¿ô¤Î²¹ÀôÃÏ¡¢·²ÇÏ¸©¡ÖÁðÄÅ²¹Àô¡×¤Î¥Û¥Æ¥ë¤À¤Ã¤Æ810±ß¤Ç¤¹¡£
8·î10Æü¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡¢¤½¤ÎÌ¾¤â½É¤ÎÆü¡Ö810±ß¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¡£Á´¹ñ33¤Î¹âµéÎ¹´Û¤ä¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Ò¤È¤ê1Çñ810±ß¤ÇÇñ¤Þ¤ì¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
ÀéÍÕ¸©¡¦¾¡±º»Ô¤Ë¤¢¤ë¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÏ·ÊÞÎ¹´Û¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÂÐ¾Ý»ÜÀß¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¹¤´¤¤¡¢¤¤ì¤¤¡¢¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¹¡×
Áë¤Î³°¤Ë¹¤¬¤ëÈþ¤·¤¤Ë¼Áí¤Î³¤¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë°µ´¬¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤ËÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢Âß¤·ÀÚ¤êÏªÅ·É÷Ï¤¤äÆ¶·¢É÷Ï¤¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê²¹Àô¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
±¸¶´Û¡¡¸åÆ£µ×¸ã ÀìÌ³¼èÄùÌò
¡ÖÉáÃÊ¤Ï2Ëü8000±ß¤Ç¤¹¤¬¡¢8·î10Æü¤Ë¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¸ÂÄê¤Ç810±ß¤Ç¤ªÇñ¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡×
¿©»ö¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÄÌ¾ï¤Ò¤È¤ê1Çñ2Ëü8000±ß¤«¤é4Ëü1000±ß¤ÎµÒ¼¼¤¬810±ß¤Ë¡£¼ª¤òµ¿¤¦¤è¤¦¤Ê¤ªÃÍÃÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¡¢¤Ê¤¼¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Á´¹ñÎ¹´Û¥Û¥Æ¥ëÀ¸³è±ÒÀ¸Æ±¶ÈÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¡¡¾åÂ¼ÎÎÍ¤¤µ¤ó
¡Ö½É¤Ë½ÉÇñ¤¹¤ë¡¦´Ñ¸÷¤Ë½Ð¤«¤±¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ï»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ810±ß¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¡×
3Ëü±ßÂæ¤«¤é10Ëü±ßÂæ¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤¬ÂÐ¾Ý¡£8·î10Æü¤Ë³Æ»ÜÀß¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ê¤É¤«¤é¡¢½É1¤Ä¤Ë¤Ä¤2Ì¾1ÁÈ¸ÂÄê¤Ç¥Í¥Ã¥ÈÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÀéÍÕ¸©¡¦ÆîË¼Áí»Ô¤ÎÎ¹´Û¤Ç¤Ï810±ß¤Ç¡¢¤³¤ó¤ÊìÔÂô¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤â¡£
¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ÖÃÏ¸µ¤Ç¤È¤ì¤¿¿·Á¯¤Ê³¤¤Î¹¬¡£¥¢¥ï¥Ó¤Î¤ª»É¿È¤â¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¤µ¤é¤Ë¡¢º£¤¬½Ü¡¢Ì£¤¬¤·¤ß¹þ¤ó¤À¡Ö¶âÌÜÂä¤Î¼ÑÉÕ¤±¡×¤âÀäÉÊ¡£
¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â»é¤¬¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Í¥¤·¤¤Ì£ÉÕ¤±¤âÀ÷¤ßÅÏ¤ê¤Þ¤¹¡×
¤ªÆÀ¤ËÇñ¤Þ¤ì¤ë810±ß¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ì¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡È¼Â¼Á¥¼¥í±ß¡É¤ÇÇñ¤Þ¤ì¤ë½ÉÇñÈñÁ´³Û¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
Á´¹ñÎ¹´Û¥Û¥Æ¥ëÀ¸³è±ÒÀ¸Æ±¶ÈÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¡¡¾åÂ¼ÎÎÍ¤¤µ¤ó
¡Ö8·î3Æü¡Á17Æü¤Î´ü´Ö¤ËÂÐ¾Ý»ÜÀß¤Ë½ÉÇñ¤µ¤ì¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¬Äê¤Î¾ò·ï¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿Êý¤«¤éÃêÁª¤Ç50ÁÈ¤ÎÊý¤Ë½ÉÇñÈñ¤ò¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¡Ê¾å¸Â3Ëü±ß¡Ë¡×
¾ò·ï¤Ï¡Ö½É¤ÎÆü¡×¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¡¢¡Ö¡ô0810¡×¤ò¤Ä¤±¤ÆÎ¹¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤À¤±¡£
½ÉÇñÈñ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë²ÆµÙ¤ß¡£¤ªÆÀ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë½É¤âÂ³¡¹ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£