¡Ö¤¹¤­²È¡×¤ä¡Ö¤Ï¤Þ¼÷»Ê¡×¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÂç¼ê³°¿©¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¥¼¥ó¥·¥ç¡¼¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢º£Ç¯4·î¤«¤é6·î¤Þ¤Ç¤Î·è»»¤òÈ¯É½¤·Áý¼ý¸º±×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¹¤­²È¡×¤Î°ÛÊªº®Æþ¤¬¶Á¤¤¤¿¤«¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£

¥¼¥ó¥·¥ç¡¼¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬È¯É½¤·¤¿º£Ç¯4·î¤«¤é6·î¤Þ¤Ç¤Î·è»»¤Ç¡¢Çä¾å¹â¤ÏÁ°¤ÎÇ¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤ËÈæ¤Ù¤Æ8.9%Áý¤¨2904²¯±ß¡¢½ãÍø±×¤Ï25.7%¸º¤Ã¤Æ80²¯±ß¤ÈÁý¼ý¸º±×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç°ÛÊªº®Æþ¤¬È¯À¸¤·¤¿¡Ö¤¹¤­²È¡×¤Ï7²¯±ß¤ÎÀÖ»ú¤Ç¤·¤¿¡£°ÛÊªº®Æþ¤ò¼õ¤±¡Ö¤¹¤­²È¡×¤Ï¤ª¤è¤½3Æü´ÖÁ´Å¹¤Î±Ä¶È¤òÄä»ß¤·¡¢¤½¤Î¸å¤â±Ä¶È»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤·¤ÆÀ¶ÁÝ¤Î»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Ê¤ÉºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÐºö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶ÈÀÓ¤Ë±Æ¶Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¥á²Á³Ê¤äµíÆù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¿©ºà¤Î¹âÆ­¤â¶Á¤¤¤¿¤«¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢µÒÂ­¤ÏÌá¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢º£Ç¯ÅÙ1Ç¯´Ö¤Î¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ï½¤Àµ¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£