「卓球・ＷＴＴチャンピオンズ」（８日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

女子シングルスの１回戦が行われた。昨夏のパリ五輪団体銀メダルメンバーで、世界ランク６位の張本美和（木下アカデミー）は、同五輪シングルス４位で世界ランク１７位のシン・ユビン（韓国）に３−２で勝利した。

張本美がフルゲームの激闘を制し、初戦を突破した。コートの隅を打ち抜く正確なフォアハンドや、得意のバックハンドで点を重ね、第１ゲームを１１−３で先取。その後は一進一退の攻防が続いて最終ゲームまでもつれ込んだが、開始から５連続得点して流れをつかみ、最後は長いラリーの末、相手のアウトを見切って勝負を決めた。「ほっとした気持ちが大きい」。勝利直後は左拳を握ってガッツポーズし、韓国エースからの白星をかみしめた。

団体メンバーに大抜てきされ、銀メダル獲得に貢献したパリ五輪から１年。Ｔリーグや国際大会など休む間もなく試合に出場し、直近ではＷＴＴコンテンダー・ブエノスアイレス（アルゼンチン）、同フォズ・ド・イグアス（ブラジル）のシングルスとダブルスで２週連続２冠を達成した。シングルスの世界ランクは日本勢最上位の６位に浮上。「技術の精度が上がってきた。試合を通しての流れを自分のものにできるようになってきた」と手応えを示し、未来のエースとして着実に成長の一途をたどっている。

次戦はパリ五輪銅メダルの早田ひな（日本生命）との日本人対決を迎える。ＷＴＴコンテンダー・ブエノスアイレスから、これまでピンで止めていた前髪を下ろしており、“ニューヘア”にしてからの勝率１００％。苦手とする強敵相手との対決を前に願掛けもばっちりだ。「勝っても負けても前髪のせいとかおかげではないけど、（前髪を）下ろしてからは勝ってるので下ろしておこうかなと決めている」と１７歳らしく笑いつつ、「ほぼ勝ったことがない選手。前回対戦は負けているので、強気でいけるように頑張りたい」と気持ちを高めた。