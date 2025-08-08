¼«Ì±¡¦ÎëÌÚ½¡ÃË»á¡¡Ì¼¡¦µ®»Ò»á¤ÎàÀÐÇË¼¹¹ÔÉôá¤Ø¤ÎÂà¿ØÍ×µá¤Ë¡ÖÌ¼¤Ë¤ÏÌ¼¤Î¹Í¤¨¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎëÌÚ½¡ÃË»²±¡µÄ°÷¤Ï£¸Æü¡¢ÅÞËÜÉô¤Ç³«¤«¤ì¤¿»²±¡Áª¤ÎÂçÇÔ¤ò¼õ¤±¤Æ³«¤«¤ì¤¿Î¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Áí²ñ¤ÏÆ±Æü¸á¸å£²»þÈ¾¤«¤é£²»þ´Ö¡¢Ìó£³£µ¿Í¤Î½ÐÀÊ¼Ô¤¬ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¡¢¿¹»³Íµ´´»öÄ¹¤Ê¤É¼¹¹ÔÉô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¡£½ÐÀÊ¼Ô¤«¤é¤ÏÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¼¹¹ÔÉô¤Ïº£¸å¡¢ÁíºÛÁªÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤ÇÂÐ±þ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½ªÎ»¸å¡¢½¡ÃË»á¤ÏÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¼«¿È¤¬Áí²ñ¤Ç¡ÖÆüÊÆ´ØÀÇ¸ò¾Ä¤òÊú¤¨¡¢¤³¤³¤ÏÀÐÇËÁíÍý¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ËÈô¤Ó¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤¹¤Ù¤¤À¤È¡£¤½¤³¤Ç´ØÀÇ¤ÎµÍ¤á¤ò¤·¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÄäÀï¤Ë¸þ¤±¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÇÄäÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÁí²ñ¤Ç¤Ï½ÐÀÊ¼Ô¤«¤éÁíºÛÁª¤ÎàÁ°ÅÝ¤·ÏÀá¤¬½Ð¤¿¡£¡Ö¥ë¡¼¥ë¡¢ÅÞµ¬Â§¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤È¶¯Ä´¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡££¸·îÃæ¤ËÁªµóÁí³ç¤ò¤¹¤ë¤È£··î£²£¸Æü¤Îº©ÃÌ²ñ¤Ç·è¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤éµÄÏÀ¤¹¤Ù¤¤À¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê½¡ÃË»á¡Ë
¡¡Áí²ñ¤Ë¤ÏÌ¼¤ÎÎëÌÚµ®»Ò½°±¡µÄ°÷¤â½ÐÀÊ¡£µ®»Ò»á¤Ï¤³¤ÎÆü¤ÎÎ¾±¡µÄ°÷º©ÃÌ²ñ¤ÇÀÐÇË¼¹¹ÔÉô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤±¤¸¤á¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¤À¡×¤ÈÂà¿ØÏÀ¤òÃ¡¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½¡ÃË»á¤Ï¡Ö»ä¤Ï¼ã¤¤¿Í¤Ï¼ã¤¤¿Í¤Î°Õ¸«¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼ã¤¤¿Í¤Ï¡¢Ã»ÍíÅª¤ËÇò¹õ¤Ï¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢º£¤Î»þ´ü¤ò¹Í¤¨¤¿»þ¡¢ÅÞÆâ¤Ç¤¤¤¬¤ß¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢Áè¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤Ï»õ¤ò¿©¤¤¤·¤Ð¤Ã¤ÆµóÅÞÂÎÀ©¤òÁÈ¤à¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¾å¤Ç¡¢µ®»Ò»á¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤ÏÌ¼¤Ë¤ÏÌ¼¤Î¹Í¤¨¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£»ä¤â¼ã¤¤¤³¤í¤ÏÁêÅö¡¢ÆÍ¤ÃÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢»ä¤è¤êµ¤¤¬¶¯¤¤Ê¬¡¢¾ÍèÀ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡¢»ä¤Ï´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾È¤ì¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤¿¡£