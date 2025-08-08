※このお話は作者ねぼすけさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

かまってちゃんなママ友・マキちゃんの言動に悩まされ、育児サークルは崩壊の危機に。

マキちゃんはミチルちゃんから聞いたペッタン手形の資格をとると、先に講座を開いていたミチルちゃんの妨害を始めます。事態を知ったねぼすけとミチルちゃんは、マキちゃんと直接対決。ペッタン手形協会に悪事を報告すると言われ観念したマキちゃんに、「もっと周りの人を信じて」と伝えます。



真剣にやってみて！毎日をもっと楽しくするには…最後にもう1つ人より優位に立ちたいとか、みんなにかまってもらいたいとか、そんな下心ばかり先に立ってしまったため、逆にまわりに人がいなくなってしまったマキちゃん。最初から真剣にやっていたら、感じられる幸せもあったはずなのに。ミチルちゃんからマキちゃんに伝えたかったことはこういうことでした。でも、最後にもうひとつ…！(ねぼすけ)