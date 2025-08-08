¥í¥¶¥ó¡¦±§¼£¸¶»Ëµ¬¡¡¹ÎÍ¤Ø¤Î¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°²áÇ®¤Ë·Ù¾â¡ÖÀèÁö¤ê¤¹¤®¡£Ã±½ã¤ÊÏÃ¤Ç¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥í¥¶¥ó¡×¡Ê±§¼£¸¶»Ëµ¬¡á£´£¹¡¢¿û¹Ê¸¡á£´£¸¡Ë¤¬£¸Æü¡¢£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£Âè£±£°£·²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¹ÎÍ¡Ê¹Åç¡Ë¤ÇÈ¯³Ð¤·¤¿Éô°÷´Ö¤ÎË½ÎÏ»ö°Æ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¹ÎÍ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£±·î²¼½Ü¤ËÎÀ¤Ç¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿Åö»þ£±Ç¯À¸¤ËÂÐ¤·¡¢£²Ç¯À¸¤ÎÉô°÷£´¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¸ÄÊÌ¤Ë¶»¤äËË¤òÃ¡¤¤¤¿¤ê¶»¤°¤é¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ë½ÎÏ¤òÈ¼¤¦ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡±§¼£¸¶¤Ï¤³¤Î»ö°Æ¤Î»ö¼ÂÀ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤ò½ÅÍ×»ë¤·¤¿¾å¤Ç¡¢À¤´Ö¤ÎÈ¿±þ¤ò¡ÖÀèÁö¤ê¤¹¤®¡£Ã±½ã¤ÊÏÃ¤Ç¡×¤È¸ÀµÚ¤·¡Ö³ÎÄê¤·¤Æ¤Ê¤¤»þÅÀ¤Ç¤Ï¥Õ¥§¥¤¥¯¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Öº£²ó¤Î·ï¤¬¤¤¤¤¤È¤«°¤¤¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÃÖ¤¤¤È¤¤¤Æ¡¢³ØÀ¸¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸·¤·¤¹¤®¤ë¤À¤í¤È¤¤¤¦À¤ÏÀ¤Ï¤³¤Î´Ö¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ö¡Ø²¿¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤Â¾¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ï½Ð¤·¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¤è¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢½Ð¤ì¤¿¤é½Ð¤ì¤¿¤Ç¡Ø²¿¤Ç½Ð¤ì¤ë¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤³¤³¤ÏÎäÀÅ¤ËÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈµÒ´Ñ»ë¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤É¤Ã¤Á¤¬Àµ¤·¤¤¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î»þ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤È¤«¤½¤Î»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤È¤«¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤³¤Ã¤Á¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤¢¤Ã¤Á¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤é¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£