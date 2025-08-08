【松屋銀座】フランス生まれのプレミアムなアイス「ベイユヴェール」が無料で試食できるよ〜《週末限定》

松屋銀座は、地下2階のGINZA FROZEN GOURMETで、「ベイユヴェール」のアイスクリームの試食販売会を、2025年8月9日と10日に開催します。

発酵バターやブルーチーズを使った贅沢な味わいの2品

フランス生まれのベイユヴェールが贈る、バターとチーズが主役のプレミアムなアイスクリームを試せる絶好の機会です。

・バターアイス

発酵バターを贅沢に使用した、バター好きにはたまらない一品。塩味とコクのバランスが絶妙で、まるでバターをそのまま食べているかのようなリッチな味わいです。バターの芳醇な香りと、ほんのり塩味が一口で広がります。

・チーズアイス

ブルーチーズを使った、濃厚で贅沢な味わい。チーズの香りと風味を活かしつつ、スイーツらしい甘みとさわやかさも楽しめます。夏でも重くなく、ワインやシャンパンと一緒に楽しめる大人のチーズスイーツに仕上がっています。

日時は8月9日、10日。開催時間は14時から17時まで。

場所は松屋銀座 地下2階 GINZA FROZEN GOURMETです。

東京バーゲンマニア編集部