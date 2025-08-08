1泊810円プランの販売や宿泊費全額キャッシュバックなど全国の旅館・ホテルでお得企画開催！《8月10日は宿の日》

全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会は、8月10日の「や（8）ど（10）＝宿の日」を迎えるにあたり、「宿の日week」を実施しています。

「宿の日week」は、旅館文化の魅力を広め、宿泊を伴う旅行の需要喚起を目的とした特別企画。全国の旅館・ホテルが「宿の日week（毎年8月）」に様々なプロジェクトを実施しています。

今年の目玉となるのは、810円で宿泊できるプランの販売や特定の宿泊期間を対象とした宿泊費のキャッシュバックキャンペーンです。

他にもオンライントラベル各社と連携した施策など内容盛りだくさんです。

お得なキャンペーンがズラリ

・「810円キャンペーン」

全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会に加盟している施設の中から全国33の施設を対象に、ひとりにつき810円で予約できるお得なプランが限定販売されます。

対象の施設は以下の通り。・ホテル大雪／北海道上川郡上川町層雲峡・湯の浜ホテル／北海道函館市湯川町1‐2‐30・お宿欣喜湯 別邸 忍冬／北海道川上郡弟子屈町川湯温泉1‐2‐3・新安比温泉 静流閣／岩手県八幡平市叺田4‐3‐1・かっぱの宿 旅館三治郎／宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉本町3・仙峡の宿 銀山荘／山形県尾花沢市大字銀山新畑85・水織音の宿 山水荘／福島県福島市土湯温泉町字油畑55・旅宿上松や／長野県上田市別所温泉1628・やまの宿 下藤屋／栃木県那須塩原市湯本塩原11・ホテル鮎亭／茨城県常陸大宮市小貫4‐2・ホテル櫻井／群馬県吾妻郡草津町465‐4・磯香の湯宿 鵜原館／千葉県勝浦市鵜原998・割烹旅館清都／千葉県南房総市白浜町滝口6241-1・一の湯／神奈川県足柄下郡箱根町塔之澤90・石和名湯館糸柳／山梨県笛吹市石和町駅前13-8・季さら別邸 刻〜TOKI〜／三重県鳥羽市安楽島町1075-7・SAZANA／静岡県賀茂郡東伊豆町稲取1594-1・大海老／愛知県知多郡南知多町日間賀島新井浜40・石金／岐阜県岐阜市長良112・ホテルききょう／石川県加賀市山代温泉16-162-5・グランディア芳泉／福井県あわら市舟津43-26・御所別墅／神戸市北区有馬町958・飛鳥荘／奈良県奈良市高畑町1113-3・高山荘華野／兵庫県神戸市北区有馬町400-1・不死王閣／大阪府池田市伏尾町128-1・木もれび／滋賀県大津市苗鹿二丁目30-7・寛ぎの宿 輝雲荘／島根県大田市温泉津町温泉津ロ202-1・油谷湾温泉ホテル楊貴館／山口県長門市油谷伊上10130・峡谷の湯宿 大歩危峡まんなか／徳島県三好市山城町西宇1644-1・稲佐山観光ホテル／長崎県長崎市曙町40−23・いぶすき秀水園／鹿児島県指宿市湯の浜5-27-27・高千穂離れの宿神隠れ／宮崎県西臼杵郡高千穂町三田井1120-5・阿蘇内牧温泉 湯巡追荘／熊本県阿蘇市内牧385-1

販売期間は8月10日。販売数は宿１つにつき、1組限定です。

申し込みは先着順。詳細な販売開始時間は対象宿の各ホームページを確認してください。

・「宿泊費全額キャッシュバックキャンペーン」

全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会に加盟している施設へ対象期間に宿泊し、条件を満たすと宿泊費が全額キャッシュバック（上限あり）となるキャンペーンです。

対象者は全旅連加盟施設の宿に宿泊した人で、対象期間中に宿泊し、「宿の日」公式Instagramをフォローし、「#宿の日0810」を付けて旅の様子を投稿した人の中から抽選で50人の宿泊費がキャッシュバックされます。

申込期間は25年8月3日から31日。対象期間は25年8月3日から17日。

対象宿は公式サイトから確認してください。

・オンライントラベル各社との連携

楽天トラベル、ヤフートラベル、エアトリ、NEEDS TOUR、じゃらん、Agodaの計6社のオンライントラベルと連携し、宿泊料金がお得になるクーポンやポイントプレゼントを実施しています。

・宿花火

8月10日には全国各地で花火が打ち上がります。開催場所や時間の詳細は宿の日ホームページを確認してください。

東京バーゲンマニア編集部