賀来賢人、『クレヨンしんちゃん』出演は「半ば逆ゴリ押しオファー（笑）」「本当に光栄」
俳優の賀来賢人が8日、都内で開催された『映画クレヨンしんちゃん 超華麗！灼熱のカスカベダンサーズ』初日舞台あいさつに、バイきんぐ（小峠英二、西村瑞樹）、山寺宏一、速水奨、小林由美子、佐藤智恵、森川智之、こおろぎさとみ、橋本昌和監督と共に出席。本作で声優を務める心境を語った。
【写真】しんちゃんと並んでうれしそうな賀来賢人
「映画クレヨンしんちゃん」シリーズ32作目となる本作では、しんのすけたちカスカベ防衛隊がクレヨンしんちゃん史上初となるインドを舞台に大乱舞。カスカベ防衛隊の癒しの存在でありながら謎多きボーちゃんの様子がいつもと違う？ いったい何が起こったのか。舞台あいさつの司会は堂真理子アナウンサーが務めた。
最強の相棒を探すインドの大富豪ウルフ役の賀来は「『クレヨンしんちゃん』を小さい頃から見て、まさか自分が本当にこの世界に入れてもらえるなんて、本当に感動です」としみじみ。続けて「僕自身も今、子どもがいて、一緒にまた『クレヨンしんちゃん』を楽しめているという状況の中で、この映画に本当に参加できた、半ば逆ゴリ押しオファーをさせていただき（笑）、本当に光栄に思っております」と喜びを噛み締めた。
番組の収録で、実際のインドにしんのすけと訪れたという小峠は、『クレヨンしんちゃん』のインドでの知名度を「すごかった」と回顧。続けて「今でも週7（日）オンエアを18年間やってる。100パーセントの知名度」と明かすと、会場に驚きの声が広がった。
また、作品にちなんだ「灼熱の夏にチャレンジしたいこと」というトークテーマでは、賀来が「とんじゃうウォータースライダー」と書いたフリップを披露。終点が空に向かっていて、滑るとそのままの勢いで飛び出す形のウォータースライダーへの願望を明かしていた。
