斬新「“2階建て”SUVミニバン!?」がスゴい！ 屋根“パカッ”で大人「4人」寝られる!? 車中泊できて悪路もイケちゃう三菱「デリカD：5」！ MDFイクイップメント「デリカ“D：POP”」実車公開

普段使いもラクラクなミニバンベースの「車中泊」モデル！

2025年7月26日から27日にかけて、東京ビッグサイト（東京都江東区）にて開催された「東京キャンピングカーショー2025」には、軽自動車をベースとしたコンパクトなキャンピングカーから、キャンピングカービルダーがイチから作り上げた本格的なフルコンバージョンモデルまで、幅広いモデルが展示されていました。

ベースとなる車両は広い荷室を持つバンや、架装のしやすいトラック系がメインとなりますが、快適な乗り心地と運転のしやすさから、ミニバンをベースとしたキャンピングカーも人気を集めています。

三菱「デリカD：5（ディーファイブ）」が「2階建て」に変身!?

さまざまなミニバンがある中でも、2007年のデビューから未だに高い人気を誇っているのが三菱の「デリカD：5」です。

他のモデルとは一線を画す高い走破性を備えたオールラウンダーミニバンとして、アウトドアユーザーからは特に支持されるモデルです。

MDF EQUIPMENT（愛知県一宮市）は、このデリカD：5にポップアップルーフを備えた「D:POP」2モデルを展示しました。

この車両はポップアップルーフを備え、車内からもルーフ部にアクセスできるようになっていながらも、デリカD：5の強靭なボディ剛性を支える“リブボーンフレーム”を残した設計となっているのが最大のポイント。

そのため、もともとのデリカD：5が備える高い走破性を一切犠牲にすることなく、ルーフ部に大人2人が就寝することができるスペースをプラスしているのです。

室内側にキャンプ用のインフレーターマットなどを敷けば、上下で大人4人の就寝も可能となります。

またこのポップアップルーフは就寝時にプライバシーを守るテントとして使えるネオプレーン地のほか、虫などの進入を防ぎつつも通気性を確保するメッシュ地、さらにフルオープンにすることもできるので、目的や環境に合わせてアレンジできるのも魅力です。

そしてポップアップルーフを装着しながらも、全高は120mmアップに収めているので、車両全体の全高は1990mmに抑えられているのもポイント。

多くの立体駐車場や地下駐車場に入庫することができるので、平日は日常使いに供することもできます。

さらにオプションとしてサブバッテリーシステムや走行充電機能、FFヒーター、エアコン、ベッドキット、テーブルなど、幅広いキャンプギアが用意されているので、目的や予算に合わせて自分だけの1台を作り上げることができるようになっているのも嬉しいところ。

なお、デリカD：POPを手掛けるMDF EQUIPMENTブランドの経営母体となるサンオートグループは、三菱ディーラーの西尾張三菱自動車販売（一宮末広店）も経営していることから、ベース車の構造に精通しているというのも心強い点として挙げられます。

D：POPは、現在ラインナップされているデリカD：5のさまざまなグレードをベースとすることが可能で、全国からもさまざまな注文が入っているようです。

会場には人気の「BLACK EDITION」をベースとした車両のほか、都会的なスタイルをまとった「アーバンギア」をベースとした車両も展示されており、ユーザーの好みによって選択できるようになっていました。