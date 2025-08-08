【公式生放送「08.20 リニューアル記念スペシャル事前生放送！」公開情報】 8月8日 公開

エヌシージャパンは8月8日、PC用MMORPG「タワー オブ アイオン」において、同日行なわれた公式生放送で発表された追加情報を公開した。

事前生放送「08.20 リニューアル記念スペシャル生放送」では、リニューアルアップデートに関する追加情報や、ライブサービスから新規サーバー「X」への移行特典の追加情報のほか、生放送を記念したクーポンの発表や、FSへの質問コーナーなど、様々な企画が展開された。この様子は、アーカイブにて確認できる。

公式生放送「08.20 リニューアル記念スペシャル事前生放送！」公開情報

【【タワー オブ アイオン】8月20日リニューアル記念 スペシャル事前生放送】

リニューアルアップデート新情報

新規サーバー「X」（エックス）と既存サーバー「フレギオン」の紹介や、新規サーバー「X」の、より詳しい特徴や、新規大型フィールド「ティアマランタ メサ」、新規クラス「ルミネス ウイング」のスキルの組み合わせなどの紹介とあわせて、新規サーバー「X」での序盤プレイ攻略ガイドなど、さまざまな情報が公開された。

新規サーバー「X」移行特典

新規サーバー「X」移行特典に、追加特典としてプレイ開始年度などの条件に応じて獲得できる枚数が変化する「感謝コイン」が配布される。「感謝コイン」は、「ユニーク神石の袋」、「[イベント]きらめく魔石 選択箱III」、「イベント]レベル 110 強化石」や、指定された衣装（26点） / 頭装飾（20点） / ウイング（9点）から好きなアイテムを選択して受け取ることができる。

事前登録開始記念フォロー&リポストキャンペーン第4弾

開催期間：～8月12日23時59 分まで

報酬：Amazon ギフトカード 1,000円分 10名（抽選）

8月20日に予定されている「タワー オブ アイオン」最大のリニューアルアップデートの事前登録開始を記念して、フォロー&リポストキャンペーン第4弾が開催されている。「タワー オブ アイオン」公式X（@Aion_PR）をフォローして、キャンペーン対象ポストをリポストすると参加できる。さらに、事前登録完了画面のスクリーンショット添えて、引用リポストすると当選率がアップする。

□事前登録はこちら

