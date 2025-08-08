二宮和也がMCを務める日本テレビ系「ニノさん」、8月は夏休み特別SP！2回連続2時間スペシャルとなり、次回は8月22日（金）よる7時から放送決定！

「大人も子どもも楽しく頭をストレッチ！夏の知育遊戯祭り」を楽しく遊んでいくのは、豪華ゲストの面々。古田新太・橋本じゅん・向井理の「チーム・爆烈忠臣蔵」、堂本剛率いる、若槻千夏・あのの「チーム・堂本剛」、「チーム・timelesz」には、「ニノさん」でもお馴染み松島聡・原嘉孝、そして橋本将生が参戦、「チームニノさん」は菊池風磨・陣内智則・ガンバレルーヤ、総勢14人が、色々知って豊かな日常を育む知育ゲームに和気藹々チャレンジしていく！

5つの文字からおもしろい言葉を作るカードゲーム「ひらがな作文ポーカー」は、「あ」から「ん」と伸ばし棒が書かれた47枚のカードをポーカー同様に5枚ずつ配り、5つの文字を組み合わせてコトバを作るゲーム。2文字だけの「ワンペア」、3文字と2文字が作れれば「フルハウス」、最強の手が5枚のファイブカード。ひらめきと運が試される最強の知育カードバトルで盛り上がる！

他にも、「しりとり」を格闘ゲームにアップデートし、文字数分相手にダメージを与える「しりとりファイター」、様々なランキングを予測する「正しい順番に並べ続けろ！パーフェクトライン」のゲーム企画や、「ニノさん的夏の自由研究」として、現実ではあり得ないけれど“もしもこんなことが起こったらどうなるの？”というワクワクする夢の世界を、専門家たちが叡智を結集させ答えを導き出すSFクイズ「もしもの世界を科学で解明！ニノさん的自由過ぎ研究」、番組名物リポーターのTHE RAMPAGE・浦川翔平が挑む「世界最大級の幻の生物大捜索」など、特別企画が盛り沢山！

◆出演者◆

【MC】 二宮和也

【ファミリー】 菊池風磨（timelesz）・陣内智則・ガンバレルーヤ

【ゲスト】チーム「timelesz」 松島聡・原嘉孝・橋本将生、チーム「堂本剛」 堂本剛・若槻千夏・あの、チーム「爆烈忠臣蔵」 古田新太・橋本じゅん・向井理

※チーム名五十音順

