◆第１０７回全国高校野球選手権大会第４日 ▽１回戦 横浜５−０敦賀気比（８日・甲子園）

横浜（神奈川）が５―０で敦賀気比（福井）に完封勝利を収め、２回戦進出を決めた。３番・中堅で出場した主将・阿部葉太外野手（３年）は無安打も、初回に先制点となる内野ゴロを放った。「（内野ゴロは）狙ってないですけど、いい形で点が取れた。それ以降の打席は反省して次につなげていければと思います」。

４回の攻撃では、豪雨の影響で試合が６７分の中断。「着替えて補食をとりながらリラックスしていました。監督からは『初回だと思っていけ。恵みの雨だぞ』と言われました」と気持ちを切らさず、チームは流れを渡さなかった。

７回の守備では、敦賀気比の代打・辻琉成（１年）が放った左中間の打球をダイビングキャッチ。「代打で出てきたバッターだったので、ヒットを打たれると流れが向こうに行ってしまうかなと思った。いつも以上に集中して守りました」と、好守で織田翔希投手（２年）の完封を後押しした。

春夏連覇へ向け、攻守に強さを見せる好スタート。「雨で流れて、今日も中断があって難しい入り。県大会にはないような時間帯からの開始だったので、難しい部分はありました。替わったピッチャーからはなかなか点が取れなかったというのは反省点」とコメントし、「まずは一戦一戦戦っていく」と、長い道のりに向けて意気込んだ。