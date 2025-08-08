【放送日時】

8月8日(金)よる7時00分から8時54分

【番組概要】

「ニノさんとあそぼ」第7弾！

豪華仲良しゲストのリクエストにニノさんファミリーが全力で応えて

ただただ皆で遊び尽くします！

＜出演者＞

【ＭＣ】二宮和也

【ファミリー】菊池風磨 / 陣内智則・吉村崇

朝日奈央・ガンバレルーヤ・3時のヒロイン

【ＳＰゲスト】玉木宏 /吉高由里子（五十音順）

【番組内容】

★【吉高由里子×夏休み大人気スポットで遊び尽くす！】

ニノと仲良し！吉高由里子と話題の「イマーシブ・フォート東京」で没入体験！

さらに！ニノさんオリジナル「違和感を探せ！」体験型演劇に潜む違和感に気づけるか？

吉高の大好物“しゃぶしゃぶ”をかけ、2チームに分かれゴーカートガチンコレース対決！

白熱の大接戦で一同大盛り上がり！

子どもや若者、外国人観光客に今大人気の「うんこミュージアム」では

撮って叫んで投げて取って…多種多様なアクティビティを大満喫！

映画・紅白歌合戦の司会…と共演回数を重ねる吉高＆二宮が

プライベートから演技の話まで語り尽くす！

★【玉木宏×都内ハラミツアー＆トリハダが止まらない怖い話】

ニノとお互い最多共演の玉木宏と絶品ハラミを食べまくる！

・ギャル曽根オススメ！

高級焼肉含む 全100品以上が食べ放題！“和牛ホルモン WAIGAYA”

・肉専門家 肉バカ・小池克臣オススメ！

完全個室！最高級の和牛を使用した絶品焼肉！“士士”

・グルメ専門家マッキー牧元オススメ！

人生で最も衝撃を受けたハラミカツ！“イル・ジョット”

タダでは食べられないのが「ニノさん」流…

“ニノさんオリジナルゲーム”に勝利し、玉木は目的のハラミ三昧を満喫できるのか？

玉木宏伝説！玉木のストイックすぎるエピソードに一同爆笑＆大仰天！

夏休み特別企画！

浴衣に着替えて“トリハダが止まらない怖い話”！

ニノ・陣内・まひる・ゆめっちが実体験の怖い話を披露！

遊んで笑って食べて語り尽くす！

夏休みも一緒にあそぼ！

