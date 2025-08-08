8月8日(金)放送 「ニノさんとあそぼ」
【放送日時】
8月8日(金)よる7時00分から8時54分
【番組概要】
「ニノさんとあそぼ」第7弾！
豪華仲良しゲストのリクエストにニノさんファミリーが全力で応えて
ただただ皆で遊び尽くします！
＜出演者＞
【ＭＣ】二宮和也
【ファミリー】菊池風磨 / 陣内智則・吉村崇
朝日奈央・ガンバレルーヤ・3時のヒロイン
【ＳＰゲスト】玉木宏 /吉高由里子（五十音順）
【番組内容】
★【吉高由里子×夏休み大人気スポットで遊び尽くす！】
ニノと仲良し！吉高由里子と話題の「イマーシブ・フォート東京」で没入体験！
さらに！ニノさんオリジナル「違和感を探せ！」体験型演劇に潜む違和感に気づけるか？
吉高の大好物“しゃぶしゃぶ”をかけ、2チームに分かれゴーカートガチンコレース対決！
白熱の大接戦で一同大盛り上がり！
子どもや若者、外国人観光客に今大人気の「うんこミュージアム」では
撮って叫んで投げて取って…多種多様なアクティビティを大満喫！
映画・紅白歌合戦の司会…と共演回数を重ねる吉高＆二宮が
プライベートから演技の話まで語り尽くす！
★【玉木宏×都内ハラミツアー＆トリハダが止まらない怖い話】
ニノとお互い最多共演の玉木宏と絶品ハラミを食べまくる！
・ギャル曽根オススメ！
高級焼肉含む 全100品以上が食べ放題！“和牛ホルモン WAIGAYA”
・肉専門家 肉バカ・小池克臣オススメ！
完全個室！最高級の和牛を使用した絶品焼肉！“士士”
・グルメ専門家マッキー牧元オススメ！
人生で最も衝撃を受けたハラミカツ！“イル・ジョット”
タダでは食べられないのが「ニノさん」流…
“ニノさんオリジナルゲーム”に勝利し、玉木は目的のハラミ三昧を満喫できるのか？
玉木宏伝説！玉木のストイックすぎるエピソードに一同爆笑＆大仰天！
夏休み特別企画！
浴衣に着替えて“トリハダが止まらない怖い話”！
ニノ・陣内・まひる・ゆめっちが実体験の怖い話を披露！
遊んで笑って食べて語り尽くす！
夏休みも一緒にあそぼ！