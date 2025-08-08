Photo: はらいさん

スマートフォンやタブレット、ノートパソコンの充電に欠かせないUSBケーブル。

きっと誰もが1度はケーブルの絡まり問題に対して頭を抱えたことがあるかと思います。そんな悩みを解決してくれるUSBケーブルが、無印良品で販売されていました。

790円から購入できて、短すぎず長すぎない1mの長さ。そして絡まりにくいケーブルは想像以上に万能でした。

絡まりにくい秘密は、ケーブルの素材にあり

Photo: はらいさん

無印良品が販売している「やわらかくて絡まりにくいUSBケーブル」シリーズ。今回試したのはUSB-C / USB-Cケーブル (グレー)で、価格は税込990円でした。

ケーブルに触れると、とんでもない"やわらかさ"を感じます。そして素材はサラッとしていて、触った瞬間に、これは絡まりにくいケーブルだ、と実感します。

サッと使える充電ケーブル、見た目も良い感じ

Photo: はらいさん

こちらのUSB-Cケーブルは最大60Wの急速充電に対応しています。規格はUSB2.0で、転送速度に関しては最大480Mbps。スマートフォンやタブレット用の充電ケーブルとして使うのがしっくり来そう。

ケーブルをまとめるための留め具が付属しているのも嬉しいポイントです。

留め具のおかげでほかのアイテムとごちゃごちゃにならない

Photo: はらいさん

カバンの中に入れて持ち歩いてみたところ、ケーブルが絡んだりほかのアイテムとごちゃごちゃになることはありませんでした。

このケーブル、やわらかいのはもちろんなんですが、細いんですよね。細くてやわらかいから、留め具でぎゅっとコンパクトにまとめられます。

このサイズ感なら、入れておくカバンのサイズも問いません。

Photo: はらいさん

ちなみにこちらの留め具、他社製のケーブルをまとめるのにも便利でした。マジックテープ仕様となっているため取り外しが簡単で、むしろこの留め具の部分も単体で販売してくれたら嬉しいなと。

上記の写真のUSB-Cケーブルは、最大240Wで40Gbpsのハイスペックなケーブルで、「やわらかくて絡まりにくいUSBケーブル」と比べると、固く、太いです。同じ留め具でも、ケーブルのまとめ方が異なりますね。

Photo: はらいさん

ケーブルが細く柔らかく、絡まりにくい＝持ち運びに優れていることがわかった無印良品のUSBケーブル。

常に1本は持ち歩く充電ケーブル。コンパクトサイズで絡まりにいのはメリットしかないかと思います。

Source: 無印良品