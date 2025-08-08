漫画＆アニメを愛するマヂカルラブリー（野田クリスタル、村上）が人気声優をゲストに招き、色々なことをトークしたり、企画を試したりして、その人気声優の魅力に迫る声優バラエティ『声優談子』！

8月5日（火）に放送された同番組では、進行役を務めるテレビ朝日の新人・宮本夢羅アナウンサーがコスプレ姿を披露した。

今回は「ルビィちゃ〜ん！何が好き〜？」大バズリ中の『ラブライブ！』シリーズから、黒澤ルビィ役の降幡愛、上原歩夢役の大西亜玖璃、若菜四季役の大熊和奏による3人ユニット『AiScReam』が登場した。

【映像】テレ朝新人アナが『ラブライブ！』コスプレを披露！マヂラブも「すごくいい」と大興奮

この日のために『ラブライブ！』シリーズを猛勉強したという宮本アナは、作中に登場する音ノ木坂学院の制服姿で出演。オープニングで「今日の私の衣装、どうですか？」と尋ねると、マヂカルラブリーの2人は「すごくいい」「これをそんなによくないよと言うほど尖っちゃいないよ」と絶賛し、スタジオは大いに盛り上がった。

そんな宮本アナの推しは、スクールアイドルグループ「μ’s」のメンバー・西木野真姫。

「最初のドラマを見させていただいた…」と切り出した宮本アナに村上は「ドラマって…」とすかさずつっこみを入れるが、『ラブライブ！』好きのゲスト・春とヒコーキ・土岡哲朗が「（ドラマは）人間模様という意味で！」とフォローする。

宮本アナは、西木野真姫ははじめツンツンしているけど、徐々に打ち解けていく姿が可愛いと感じたと話し、「ツンデレが可愛いなと思って好きになった。素直じゃない感じにきゅんときた」と熱弁した。