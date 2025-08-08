ASOBISYSTEMの個性派メンバーたちが“バラエティ×ドラマ”の２本立てでお届けする深夜のエンターテインメント ABCテレビ『あそばにゃそんそん』

©ABCテレビ

8月9日（土）の前半バラエティパートは、「ミルクの魅力たっぷり勉強！ミルク尽くしの旅in那須塩原市」を放送。CANDY TUNEの福山梨乃、南なつ、宮野静が栃木県那須塩原市にある那須千本松牧場を訪れる。同所は年間約100万人が来場する“ASOBI”スポットで「牧場が今一番行きたいところだったので夢が叶っています！」という福山は、開始早々「調子いかがですか～!?」と牧場内の牛たちに声をかけるなど、念願叶った様子だ。

那須塩原市は生乳産出額が本州No.1で、乳製品で町おこしをするミルクタウンだという。まずは牧場自慢の牛乳で乾杯！搾りたての新鮮な喉ごしに宮野は「美味い！買って帰りたい」、福山も「濃厚！美味さがギュッとなっている。生クリームを飲んでいるみたい」と感動し、牧場の牛たちに「美味しいよ～！ありがとうな～！」と直接感謝を伝えていた。

©ABCテレビ

生後2週間の子ヤギがいるコーナーでは、毎晩子ヤギの動画ばかりを見ているという福山が「ヤバい！夢が叶った！」と触れ合いにメロメロ。3人とも動物が大好きというが、南からは「スリランカで牛の背中に乗ったことがある。スリランカはなんでも乗れる」などという野性的な経験も明かされた。

牛の餌やりにも挑戦して牧場を満喫する3人に、「那須塩原ミルククイズ」を出題。牛やミルクにまつわる3つの問題に答えて、ポイントが一番高かったメンバーにご褒美がプレゼントされる。宮野は「那須塩原にある別荘をくれるはず！」と、ありえないご褒美を勝手に予想。果たしてその結果は？

©ABCテレビ

後半ドラマパートは『カレの部屋と3人のカノジョ』第6話を放送する。謎多き彼氏ハルトから送られてきた宛名のない小包。それは一体誰に宛てたプレゼントなのか？ハルトとのハネムーン行きのチケットだと言って譲らない舞台女優のホノカ(立花琴未)が開封すると、そこには一匹の可愛らしい猫のぬいぐるみが入っていた。

©ABCテレビ

ラーメン女子・桐野真子(葵うたの)がすかさず「出会った日に私が欲しいと言っていたやつ！」と主張すると、青髪女子・谷絵莉奈（MIOCHIN）は「この猫は私がお願いしていたもの！私は猫によく似ていると言われるから」などと急にキャラ変。社長令嬢・皆川麗香（白石まゆみ）に至っては「これは私が頼んだもの」と言いながら抱きしめるも、猫アレルギーを発症して無理のある嘘がバレてしまう。

そんな中、感動の涙を流すホノカは「これは絶対に私へのプレゼント！」と猫のぬいぐるみの中に隠された鍵をおもむろに取り出す。「なぜそれが隠されていたとわかった？」と驚くハルト父をよそに、ホノカは「ハルトが昔、演出した舞台にあるの。私が演じた役がカギの入ったぬいぐるみを開けるの。それとソックリ！」と説明する。

真子、絵莉奈、麗香は「偶然に過ぎない！」とホノカの主張を認めないが、ホノカがクローゼットの中から持ち出した金庫の扉に鍵を差し込むと…見事開錠。そこには新婚旅行のチラシとホノカ名義の航空券、そしてハルトからの「一緒に飛び立とう！」という直筆メッセージカードがあった。

打ちのめされる3人のカノジョの一方で、勝ち誇った表情を浮かべるホノカは、柔和な笑顔を浮かべるハルト父に「お父さん、私がハルトのファミリーです」と挨拶。これにハルト父は「長い付き合いになるな…」と言ったかと思いきや、「あなたにはロマンス詐欺の疑いがある！」と表情一変。ホノカの目の前に警察手帳を突き出して「ハルトは詐欺の指名手配犯。その婚約者も共犯の疑いがあるとして捜査線上に浮上していた！」と言い放った。

©ABCテレビ

なんとハルト父とされていた男は、潜入捜査のために身分を偽っていた捜査官だったのだ。ホノカは「私は何も知らない！」と身の潔白を叫んで抵抗するも、突入した刑事たちによって身柄を拘束され、手錠をかけられてしまう。予想外の展開に真子、絵莉奈、麗香はホノカから「あの3人の誰かかもしれない！全員逮捕！」と言われると、異口同音にハルトへの愛を否定。ホノカは一人、署に同行されてしまう。そんな珍騒動を窓の外から見つめる一人の男がいた…。

©ABCテレビ

ABCテレビ『あそばにゃそんそん』は、毎週土曜深夜０時放送。9日（土）は深夜0時30分放送（※「熱闘甲子園」が放送休止の場合、深夜0時から放送）。TVerでも無料配信。