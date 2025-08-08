雀（風間俊介）＆慶司（庄司浩平）、2人の視線が重なる『40までにしたい10のこと』第6話あらすじ＆場面カット
俳優の風間俊介が主演するテレビ東京ドラマ24『40までにしたい10のこと』（毎週金曜 深0：12〜 ※8日は深0：27〜）の第6話が、きょう8日に放送される。
【番組カット】生足チラリ…爽やかに汗を流す風間俊介＆庄司浩平
原作は、累計発行部数75万部を超え、BLアワード2024総合コミック部門で1位などBL業界に新たな旋風を巻き起こした、マミタ氏による同名漫画（月刊マガジンビーボーイ連載／リブレ刊）。年齢、性別の垣根を越えた大人のオフィスラブストーリーを連続ドラマ化。本作の主人公で、10年以上恋人なし・会社と家を往復するだけの毎日を送る枯れたアラフォー男子・十条雀を風間、相手役として雀に密かに思いを寄せる高身長でクールなアラサー部下・田中慶司を庄司浩平が演じる。
第6話では、リスト「デパ地下のケーキ全制覇」に挑戦する。場面カットでは、スカッシュを楽しむ2人の爽やかな姿や、お互いに見つめ合う雰囲気たっぷりな様子が公開された。
■第6話しあらすじ
最近太ったと話す雀に慶司はスカッシュを提案。ラリーが続けばリストの「デパ地下のケーキ全制覇」を実行しようと約束する。見事挑戦をやり遂げ、全力で楽しんだ2人。週末を一緒に過ごす何気ない時間に幸せを感じる雀。そしてケーキを手に雀の家へ。机いっぱいに並べたケーキを頬張りながらひとつひとつ味わう。そんな穏やかな時間の中、不意に慶司が雀を抱き寄せ、2人の視線が重なり合う。
