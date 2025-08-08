松嶋尚美、所属事務所移籍 王林、Mr. シャチホコら所属の「ボンド」へ
タレントの松嶋尚美（53）が、これまで所属していた芸能事務所「ステッカー」を退所し、8月1日付で新たに「ボンド」に所属したことが明らかになった。新事務所の「ボンド」が8日、ORICON NEWSの取材に応じ、移籍を認めた。
【写真】「カッコ良すぎる」13歳・長男との“顔出し”2ショットを披露した松嶋尚美
「ボンド」は、前事務所と円満退所であったとし、心機一転の意味を込めて、8月1日付で移籍したとした。なお、「ボンド」の公式サイトには、所属タレントとして松嶋のプロフィールが掲載されている。同事務所は、王林、Mr. シャチホコ、奈月セナ、小沢和義らが所属している。
松嶋は、2008年にミュージシャンのヒサダトシヒロと結婚。2011年12月に長男を出産。13年4月には「オセロ」の名で20年続いた中島知子とのコンビを解消した。同年6月に第2子長女を出産した。
