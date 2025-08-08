陽真が、自身初となるアルバムのリリースを発表。また、東京、広島にてリリース記念ワンマンライブを開催する。

陽真は、本日8月8日に行われた同郷の藤正裕太がボーカルを務めるバンド THINGSによる自主企画イベント『RetoroGroove』に出演。本情報は、同公演のステージで発表されたもの。

本作は、新たに書き下ろされたオリジナル曲や、佐藤博の「Sweet Inspiration」のカバーなど全8曲を収録。なお、本作は配信に加えて初めてCDでもリリースされ、10月には収録曲の先行配信を予定している。リリース日などの詳細は後日発表予定だ。

また、本作のリリースを記念したワンマンライブは、12月20日に広島 Yise、同月27日にShibuya eggmanにて開催。チケットは、最速先行が本日21時より受付開始となった。

＜陽真 コメント＞

前回のリリースから約1年半。「自分の音楽とは何か」を問い続け、書いては消して、迷いながら走り続けた日々。その先に辿り着いた一つの答えが、このアルバムです。

初めてのアルバムを届けられることに幸せを感じる一方で、不安もあります。まだ制作中で、タイトルも曲順も決まっていません。

でも、確かに言えるのは、この作品は“今の陽真”そのものであり、陽真の現在地を示す名刺代わりのようなアルバムになる、ということ。

「これが、陽真の音楽です。」

この作品が、あなたのそばにずっと寄り添えられますように。年末の広島・東京ワンマンツアーで、直接お届けできる日を心から楽しみにしています。

（文＝リアルサウンド編集部）