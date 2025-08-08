スザンヌ、美脚輝くミニスカ姿 与論島でのリゾートショットに「スタイル抜群」「想像以上」の声
【モデルプレス＝2025/08/08】タレントのスザンヌが8日、自身のInstagramを更新。与論島での家族旅行の様子を公開した。
【写真】スザンヌ、美脚輝くミニスカ姿
スザンヌは「去年初めて泊まってめーっちゃ良くって今年の与論旅、まずはここ予約から あぁ住みたい」とコメントし、与論島のリゾートホテルでミニスカートをまとった美しい脚が際立つ姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「美脚」「スタイル抜群」「想像以上」「二度見した」「素敵」「与論島いいね」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆スザンヌ、美しい脚を披露
