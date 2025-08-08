江野沢愛美、海で大胆美背中披露「スッキリしてて綺麗」「憧れる」の声
【モデルプレス＝2025/08/08】モデルで女優の江野沢愛美が8日、自身のInstagramを更新。海辺での夕暮れの様子を公開した。
【写真】江野沢愛美、海で美背中披露
江野沢は「海派ですか プール派ですか 私は海は大好きなんですが、入るのは苦手派です」とコメントし、夕暮れの海を背景に花柄のワンピース姿の美しい背中が際立つ姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「美背中」「スッキリしてて綺麗」「憧れる」「癒される」「夕日が似合う」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】江野沢愛美、海で美背中披露
◆江野沢愛美、美しい背中を披露
江野沢は「海派ですか プール派ですか 私は海は大好きなんですが、入るのは苦手派です」とコメントし、夕暮れの海を背景に花柄のワンピース姿の美しい背中が際立つ姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「美背中」「スッキリしてて綺麗」「憧れる」「癒される」「夕日が似合う」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】