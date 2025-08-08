「ニノさん」チーム堂本剛＆チームtimeleszら参戦 22日2時間SP・特別企画放送
【モデルプレス＝2025/08/08】二宮和也がMCを務める日本テレビ系『ニノさん』2時間スペシャルが、8月22日よる7時から放送。timelesz（タイムレス）の松島聡、原嘉孝、橋本将生らが登場し、「夏の知育遊戯祭り」を届ける。
22日の放送では、「大人も子どもも楽しく頭をストレッチ！夏の知育遊戯祭り」を豪華ゲストと満喫。古田新太、橋本じゅん、向井理の「チーム・爆烈忠臣蔵」、堂本剛率いる、若槻千夏・あのの「チーム・堂本剛」、「チーム・timelesz」からは、同番組でもお馴染み松島、原、そして橋本が参戦、「チームニノさん」はtimeleszの菊池風磨、陣内智則、ガンバレルーヤ。総勢14人が、豊かな日常を育む知育ゲームに和気藹々チャレンジしていく。
5つの文字からおもしろい言葉を作るカードゲーム「ひらがな作文ポーカー」は、「あ」から「ん」と伸ばし棒が書かれた47枚のカードをポーカー同様に5枚ずつ配り、5つの文字を組み合わせてコトバを作るゲーム。2文字だけの「ワンペア」、3文字と2文字が作れれば「フルハウス」、最強の手が5枚のファイブカード。ひらめきと運が試される最強の知育カードバトルで盛り上がりを見せる。
他にも、「しりとり」を格闘ゲームにアップデートし、文字数分相手にダメージを与える「しりとりファイター」、様々なランキングを予測する「正しい順番に並べ続けろ！パーフェクトライン」のゲーム企画なども実施。
「ニノさん的夏の自由研究」として、現実ではあり得ないけれど“もしもこんなことが起こったらどうなるの？”というワクワクする夢の世界を、専門家たちが叡智を結集させ答えを導き出すSFクイズ「もしもの世界を科学で解明！ニノさん的自由過ぎ研究」、番組名物リポーターのTHE RAMPAGE浦川翔平が挑む「世界最大級の幻の生物大捜索」など、特別企画が多数放送される。（modelpress編集部）
◆「ニノさん」22日放送の内容＆ゲスト解禁
