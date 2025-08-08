中村仁美アナ、長男との2ショット公開 親子でテニス「仲良し」「活発で素敵」
【モデルプレス＝2025/08/08】元フジテレビアナウンサーで現在フリーで活躍する中村仁美が8月8日、自身のInstagramを更新。息子とのテニス大会参加の様子を公開した。
【写真】中村仁美アナ、長男との2ショット
中村は「ミックスダブルスの試合に長男と参加してきました 息子と一緒に本気で遊べて幸せな時間でした」とコメントし、テニスコートで中学2年生の息子と寄り添う親子の2ショットを披露した。
この投稿に、ファンからは「微笑ましい」「活発で素敵」「ほっこり」「癒される」「仲良し」「成長したね」などのコメントが寄せられている。
中村は、2011年3月に夫でお笑いコンビ・さまぁ〜ずの大竹一樹と結婚。2012年3月に長男、2015年9月に次男、2019年6月に三男の誕生を伝えた。（modelpress編集部）
