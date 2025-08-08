◇アジアカップ 1次リーグB組 日本ーイラン（2025年8月8日 サウジアラビア・ジッダ）

バスケットボール男子日本代表（世界ランク21位）は、アジアカップ1次リーグB組の2戦目でイラン（同28位）と対戦。前半は富永啓生（24＝レバンガ北海道）が5本の3Pシュートを含む17得点の大暴れした。チームとしては34ー34の同点で前半を折り返した。

アジアカップでは1997年以来となるメダル獲得を目指すホーバス・ジャパン。1次リーグ初戦となったシリア戦では、攻守にミスを連発して前半は9点リードを許した。しかし後半は吉井裕鷹(27＝三遠)の大活躍で逆転に成功。アジアカップ初戦は逆転勝利で白星発進を決めた。

1次リーグの“大一番”となるイラン戦は、前戦と変わらないテーブス海 (26＝A東京)、ジョシュ・ホーキンソン(30＝SR渋谷)、馬場雄大（29）、富永、吉井の5人がスタメンに名を連ねた。

第1Qは序盤にホーキンソンの3Pシュート、馬場のレイアップシュートで連続得点を挙げた。その後はなかなかシュートを決めきれない時間もあったが、相手に食らいついて、このクオーターは13―16と3点ビハインドで終えた。

第2Qは富永が大暴れした。開始早々にトップからステップバックの3Pシュートが口火となった。残り7分20秒にディープスリーを沈めた。さらに接戦の中で残り3分27秒から2連続3Pシュートを決めてチームをけん引した。チームは34ー34の同点で前半を終えた。

チームをけん引した富永は5本の3Pシュートを含むチーム最多17得点をマークした。続いてホーキンソンが2本の3Pシュートを含む8得点を記録した。

チーム全体では3Pシュートを21本試投で8本成功。3P成功率は38.1％だった。