え、こんなに種類あるの！？【セリア】ディズニーキャラが可愛い♡「110円ポーチ」

こんなに種類があるの！？ と思わず声が出てしまいそうな「110円ポーチ」が、【セリア】から多数登場しています。\110（税込）とは思えないディズニーキャラの可愛さに脱帽。大人女性もハマるおしゃれ可愛いデザイン展開で、ついつい複数買いしてしまうかも。バッグに忍ばせるだけで気分が上がるお値段以上のポーチを今すぐチェックしてみて。

バッグの中が一気に垢抜ける、見せる収納ポーチ

【セリア】「（101匹わんちゃん）Wファスナーケース クリアポケット B6」\110（税込）

101匹わんちゃんがデザインされたWファスナーポーチ。愛らしい表情のキャラクターが並ぶイラストデザインは、持っているだけで気分が上がりそうです。B6と少し大きめなサイズで、スマホやカード、ミニタオルなどを分けて収納可能。クリアポケット付きで中身が見やすいのもGOODの、実用性も可愛さも兼ね備えたポーチです。バッグの中の整理や、ちょっとしたプレゼントにもぴったりかも。

可愛いがギュッと詰まったミニポーチ

【セリア】「ミニポーチ ミニーマウス & フィガロ」\110（税込）

くすみピンクのベースに、ちょこんとフィガロが乗ったミニーのイラストが映えるキュートなデザインのポーチ。ピンクとの相性が絶妙な紫のファスナーもアクセントに。キャンディやリップ、イヤホンなど、小物の収納にちょうどいい手のひらサイズです。小さめなポーチですが、舟形になっており見た目以上の収納力が期待できそう。さらっとした素材感で、遠慮なく普段使いしやすそうなのも嬉しい。

キラリと光るゴールドで高見え

【セリア】「バネ口ポーチ ミニーマウス」\110（税込）

淡いくすみピンクをベースに、ミニーマウスが描かれた上品なデザインのポーチ。ゴールドのアクセントデザインとマットな質感のレザー風素材で、\110（税込）とは思えないクオリティもなっています。スリムなスクエア型のフラットポーチで、リップや目薬などをさっと収納したい時にぴったり。バッグの中の整理にも大活躍しそうです。@ftn_picsレポーターとも*さんによると「バネ口もしっかりしてて、ほんとに110円で良いの？ って申し訳なくなっちゃうくらいのポーチ」とのこと。

キラッと映えるホログラム

【セリア】「オーロラマルチポーチ ヤングオイスター ふしぎの国のアリス」\110（税込）

ポップでレトロなタッチが可愛いヤングオイスターのデザインのポーチ。ホログラムのように光を反射するツヤのある素材が存在感を引き立てます。キーチェーン付きでバッグチャームのようにも使え、バッグの中の迷子防止にもなりそう。小銭やイヤホン、リップなどの小物収納にぴったりなサイズ感で使い勝手もGOOD。夏のお出かけのお供にぜひゲットしてみて。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：タニメグミ