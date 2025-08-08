『ニノさん』2時間SPで堂本剛、あのちゃん、timeleszらが知育ゲームで大盛りあがり

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「大人も子どもも楽しく頭をストレッチ！夏の知育遊戯祭り」は、8月22日19時から放送！

二宮和也がMCを務める『ニノさん』。8月は夏休み特別SP。2回連続2時間スペシャルとなり、次回は8月22日19時から「大人も子どもも楽しく頭をストレッチ！夏の知育遊戯祭り」を放送。豪華ゲスト陣が知育ゲームで遊びまくる。

今回のゲストは、古田新太、橋本じゅん、向井理の「チーム・爆烈忠臣蔵」、堂本剛率いる、若槻千夏、あのの「チーム・堂本剛」、そして「チーム・timelesz」からは『ニノさんで』もお馴染み松島聡、原嘉孝、そして橋本将生が参戦、「チームニノさん」は菊池風磨、陣内智則、ガンバレルーヤが参加する。

5つの文字からおもしろい言葉を作るカードゲーム「ひらがな作文ポーカー」は、「あ」から「ん」と伸ばし棒が書かれた47枚のカードをポーカー同様に5枚ずつ配り、5つの文字を組み合わせてコトバを作るゲーム。2文字だけの「ワンペア」、3文字と2文字が作れれば「フルハウス」、最強の手が5枚のファイブカードとなる。このひらめきと運が試される最強の知育カードバトルは大盛りあがり。

他にも、「しりとり」を格闘ゲームにアップデートし、文字数分相手にダメージを与える「しりとりファイター」、様々なランキングを予測するゲーム企画「正しい順番に並べ続けろ！パーフェクトライン」なども実施。

「ニノさん的夏の自由研究」として、現実ではあり得ないが“もしもこんなことが起こったらどうなるの？”というワクワクする夢の世界を、専門家たちが叡智を結集させ答えを導き出すSFクイズ「もしもの世界を科学で解明！ニノさん的自由過ぎ研究」や、番組名物リポーターのTHE RAMPAGE浦川翔平が挑む「世界最大級の幻の生物大捜索」など、特別企画も盛りだくさんだ。

夏休みに家族や友達とやりたい『ニノさん』的知育ゲームや自由研究で大いに賑わい華やぐ『ニノさんSP』をお楽しみに。

番組情報

日本テレビ『ニノさんSP』

08/22（金）19:00～20:54

MC：二宮和也

ファミリー：菊池風磨（timelesz）、陣内智則、ガンバレルーヤ

ゲスト：

チーム「timelesz」（松島聡、原嘉孝、橋本将生）

チーム「堂本剛」（堂本剛、若槻千夏、あの）

チーム「爆烈忠臣蔵」 （古田新太、橋本じゅん、向井理）

※チーム名五十音順

『ニノさんSP』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/ninosan/