まもなく2周年を迎える新発田市大手町にある『おだいどころ さくたろう』。実家の弁当屋で働いていた廣岡信太郎さんが、念願のイートインの店をオープンしました。



さくたろうと言えば定番の「ローストビーフ丼」。

お弁当屋時代に考案したローストビーフ弁当が話題になり、お弁当・お惣菜大賞2020で最優秀賞を受賞！日本一に。お店では出来たてが食べれ、お弁当よりもさらに美味しいものをと研究を重ねています。



その「さくたろう元祖ローストビーフ丼(大)[1,400円]」は、ローストビーフが平らに敷き詰められお肉の大輪が丼に咲き誇ります。くずすのがもったいないほどの美しさ。旨みがぎゅっと詰まったお肉の上にブラックペッパーがかかり、お好みでオニオンやガーリック・濃厚胡麻など選べるソース、ワサビを乗せればもう箸が止まりません！





もうひとつのオススメが「元祖和食のオムカレー(大)[1,400円]」。

オムカレーといっても…オムライス×カレーではありません！カレーのど真ん中で存在感を放つのは…卵焼き。卵焼きはスプーンの上で揺れるほどのやわらかさで、噛むと口の中で溶けていきます。

廣岡さんが〝日本一柔らかい卵焼き〟を目指したと話す大きくてふわふわでほのかに甘い卵焼きと、スパイシーなカレーは最高の組み合わせです。



廣岡さんは、人と違うことがしたいと話すアイデアマン。日本一を獲ったことでプレッシャーを感じると言いますが、何よりもお客さんを喜ばせるために！日々、進化を続けています。



■おだいどころ さくたろう

新潟県新発田市大手町1-1-9

【問い合わせ先】0254-20-8686

【営業時間】11:00～14:30L.O. ＊夜は予約制コース料理のみ

【定休日】日曜、月曜、ほか不定休