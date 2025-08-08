2025年8月9日（土）から8月17日（日）まで、『三井アウトレットパーク 札幌北広島』にて『名探偵コナンランド 全国ツアー2025』が開催されます。

クイズに答えて参加するスタンプラリーや、フォトスポット、特別なグッズが手に入るミニゲームなど、楽しい企画が盛りだくさん。

©青山剛昌／小学館 ©青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996画像：株式会社小学館集英社プロダクション(ShoPro)

会期中には、会場にコナン達も遊びにきてくれますよ！

キャラクターステッカー©青山剛昌／小学館 ©青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996画像：株式会社小学館集英社プロダクション(ShoPro)

【撮影会開催スケジュール】

8月16日（土）

11:00～／13:00～／15:00～ 江戸川コナン

12:00～／14:00～／16:00～ 毛利小五郎

8月17日（日）

11:00～／13:00～／15:00～ 服部平次

12:00～／14:00～／16:00～ 怪盗キッド

撮影会開催場所：三井アウトレットパーク 札幌北広島 クローバー・モール 1階 イベントステージ エルフィンコート

参加方法：撮影会当日の朝10時から、クローバー・モール1階 イベントステージ エルフィンコートで整理券を先着で配布します。

参加賞：登場キャラクターの着ぐるみステッカー

※ステッカーは整理券1枚につき1枚です。

※小学生以下のお子様をお連れの方は、お子様の人数分も配布します。

※ステッカーはランダムでお渡しします。

TDメモリアル缶バッジ(スペシャルver.)vol.2(ランダム20種)©青山剛昌／小学館 ©青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996画像：株式会社小学館集英社プロダクション(ShoPro)

オリジナルグッズも登場！

TDメモリアル缶バッジ(スペシャルver.)vol.2(全20種) コンプリートBOX©青山剛昌／小学館 ©青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996画像：株式会社小学館集英社プロダクション(ShoPro)

8月9日（土）より、『名探偵コナンランド』ミニキャライラストを使用したグッズと、スペシャルイラストを使用した新商品も発売されます。

※単品商品：1会計につき3個まで

※BOX商品：1会計につき3個まで

※ランダム商品：1会計につき10個まで（BOXは別途3個まで購入可能）

※各アイテムの購入制限とは別に、開催日から3日間は1会計あたりの総購入点数を30点までに制限します。

※商品画像はイメージです。

詳細情報

名探偵コナンランド 全国ツアー2025

開催期間：2025年8月9日（土）～17日（日）

開催場所：北海道北広島市大曲幸町3-7-6 三井アウトレットパーク 札幌北広島 クローバー・モール 1階 イベントステージ エルフィンコート

開催時間：10:00～20:00

※最新の営業時間は施設ウェブサイトをご確認ください。

北海道Likers編集部のひとこと

名探偵コナンの世界観にどっぷり浸かることができる9日間！ オリジナルグッズも見逃せません！

文／北海道Likers

©青山剛昌／小学館 ©青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。