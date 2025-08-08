「それはダメでしょ」無料の氷を大量ゲット！？ 図々しい若者たちからスーパーを救った『意外な人物』

長期休暇では仲間や家族とお出かけをしたり、非日常を楽しむ機会も増えますよね。そんな時についつい羽目を外してしまうことも……！？ 今回は筆者の知人A子さんから聞いた、海水浴場近くのスーパーで見かけた若者グループのお話をご紹介します。

楽しい気持ちはわかるけど……

その後、近くにいた店員さんにも素直に謝っていた男の子たち。悪気はなかったのでしょうが、周りの人たちに迷惑をかけない程度に、楽しい夏の思い出を作ってほしいなと感じました。

【体験者：30代・女性パート、回答時期：2024年7月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：オカザキワカコ

ltnライター：Yumeko.N

元大学職員のコラムニスト。専業主婦として家事と子育てに奮闘。その傍ら、ママ友や同僚からの聞き取り・紹介を中心にインタビューを行う。特に子育てに関する記事、教育機関での経験を通じた子供の成長に関わる親子・家庭環境のテーマを得意とし、同ジャンルのフィールドワークを通じて記事を執筆。