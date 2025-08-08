¤ªÃÄ»Ò¥Ø¥¢¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¡Ö¶»¤¬¥É¥¥É¥¡×¡¡Ë½Åê¤Ç¾È¤ì¾Ð¤¤¡ÄXÎº¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×
¡¡7Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿µð¿Í-¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¡Ö¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¡×¤Î¡È¤¢¡¼¤ê¤ó¡É¤³¤Èº´¡¹ÌÚºÌ²Æ¤µ¤ó¤¬»Ïµå¼°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤ªÃÄ»Ò¥Ø¥¢¤Ç¥Ï¥Ë¥«¥ßÅêµå¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡×¡Ö¤¢¡¼¤ê¤ó¤Î»Ïµå¼°¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¡£¶»¤¬¥É¥¥É¥¤¹¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖÊ¡Åç¡¦Ï²¹¾Ä®¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¡£Ï²¹¾Ä®¤Õ¤ë¤µ¤È±þ±çÂç»È¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖLumiUnion¡×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æº´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤¬»Ïµå¼°¤òÌ³¤á¤¿¡£µð¿Í¤ÎÇØÈÖ¹æ¡Ö11¡×¤Î¥Û¡¼¥à¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ç¥Ë¥à¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¤ª¤ª¤¤¯¿¶¤ê¤«¤Ö¤Ã¤ÆÅê¤¸¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ï»°ÎÝÂ¦¤ËÅ¾¤¬¤Ã¤¿¡£¾¯¤·¾È¤ì¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤ª¼µ·¤ò¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡È¤¢¡¼¤ê¤ó¡É¤ÎÅêµå¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£¡ÖÁ´Éô¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤âÇ®»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë