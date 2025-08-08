菅沼菜々、アイドルとコラボから2日後…インスタグラムに残した言葉

モデルや俳優が集まるファッションイベント「関西コレクション」に参加した女子プロゴルファーの菅沼菜々が8日、自身のインスタグラムを更新。ともに参加した臼井麗香やファンへの感謝を述べるとともに、「こんなんじゃ嫌いになるわって気持ち、分かります」と心情を吐露した。

菅沼と臼井は6日、京セラドームで行われた関西コレクションに参加し、アイドルグループとのコラボで会場を沸かせた。ただ8日になって菅沼は、自身のインスタグラムに、臼井とのツーショット写真を掲載。「れいかちゃーん！らびゅ！！！」と感謝するともに、揺れる心情を明かしている。

菅沼は「ゴルフ界を盛り上げたいって気持ちはもちろんあります でもこんなんじゃ嫌いになるわって気持ち、わかります。でも私なりに本当にゴルフを1人でも多くの方に知ってもらって そして女子ゴルフの世界がもっと広がって欲しいと思っています」と、自身がゴルフ界の外へ出ていく活動の意味を説明した。

さらに「ゴルフ界がもっと盛り上がって、たくさんのファンの皆さんが推してて良かったって思って貰えるようなプロゴルファーになります！」「ゴルフが上手いのがプロゴルファーはもちろんそうですが、私はゴルフだけじゃなくて、人としても、ゴルフじゃない形でもファンの方にたくさんの元気、感動などをお届けできるように日々精進します」「みんなに好かれることは難しいけど、私のこと好きでいてくれてる人には、たくさんの幸せ届けます」と、つづっている。

最後に再び「だいすきです、いつも応援してくれて本当にありがとうございます」「勢いで文章書いたから、絶対おかしいごめんなさい。笑」と、応援してくれるファンへの感謝を述べている。



