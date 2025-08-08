Instagramに投稿されたのは、猫のしゃちょーくんが飼い主さんのパソコン作業を見守っている姿。しゃちょーくんは構って欲しかったのか、自分の存在をアピールするように、急に飼い主さんの腕にガブリと噛みついてきたのだとか。動画は75万回以上も再生され、「遊んで欲しかったんだね」「待ちきれなかったんだね」とのコメントが集まっています。

【動画：飼い主が作業するのを見ているネコ→視線が動いた次の瞬間…かまってほしくて見せた『尊すぎる行動』】

作業中の飼い主さんの腕をがぶり

Instagramアカウント「MASAKIMEN」さまに登場したしゃちょーくん。飼い主さんがPCで作業をしている横に座って、その様子を眺めていたのだとか。なにやら、飼い主さんの手元を気にしているよう。

そのまま飼い主さんの腕に吸い寄せられるように顔を近づけ、がぶりと腕に噛みついてきたのだそう。突然の出来事に、飼い主さんも驚いてしまったとのこと。

かまって欲しかったみたい

しゃちょーくんはかまってほしくて飼い主さんが作業を終えるのを待っていたものの、待ちくたびれて噛みついてしまったようです。

勢いよくガブリと噛みつきましたが、実際は甘えているだけなので痛くはないよう。飼い主さんが手であやしてあげると、腕に掴みかかってじゃれて遊んでいたのだとか。

絵になるしゃちょーくん

飼い主さんはダンスクリエイターだそうで、投稿されているしゃちょーくんとの動画もおしゃれなものばかり。大きなガーベラとしゃちょーくんのツーショットは、とても絵になります。

ときには、飼い主さんがしゃちょーくんのイラストを描いているのだとか。カラフルなお花に囲まれた自分の姿を見て、しゃちょーくんもまんざらでもなさそうな表情を浮かべていたといいます。

飼い主さんに甘えるしゃちょーくんの姿は、Instagramで75万回以上も再生され、「寂しくなっちゃったねーしゃちょーかわいいな」「しゃちょー、我慢してたんだろうねー」「わんぱくいたずらっ子可愛い」「可愛いなぁ。何回もみちゃう」「いつ終わるかずーっと待っていたんだろうなぁ」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント「MASAKIMEN」さまには、飼い主さんとしゃちょーくんの仲の良いやり取りがたくさん投稿されています。何度も見てしまうクセになる動画がたくさん投稿されていますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「MASAKIMEN」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。