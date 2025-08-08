可愛すぎだよぉぉぉーーーッ♡【ガチャ】夏祭り気分になれる？！「サンリオグッズ」

夏祭りを彷彿とさせる「サンリオグッズ」の【ガチャ】が新作としてラインナップ！ わたあめやおめんがミニサイズのガチャになっており、可愛らしいビジュアルに眺めているだけでも癒されそうです。さらにクオリティの高さもうかがえる作りもポイント。今回は思わずコレクションしたくなるようなガチャ系サンリオグッズをお届けします。

自分で作って完成！「サンリオキャラクターズ ミニチュアわたあめコレクション」

サンリオキャラのイラストがあしらわれた、可愛らしいパッケージのこちら。夏祭りの屋台でよく見かけるわたあめ風のガチャです。たっぷり詰まったふっくら感はもちろん、棒や紐まで付いた再現度の高さもうかがえます。公式サイトによれば「自分でパーツを組み合わせて完成」する、手作り感が楽しめるところもポイント。全10種類ラインナップで、1回のお値段は\400（税込）です。

ゴム紐まで付いた「サンリオキャラクターズ ミニチュアおめんコレクション ～こんがりビーチバージョン～ 」

夏祭りの屋台で見かけるおめんが、サンリオキャラのデザインになったガチャも必見。サングラスやハイビスカスがワンポイントになった、夏らしさ溢れるゴキゲンなビジュアルがキュートです。おめんの両側にはゴム紐が付いており、本物に似たクオリティの高さもうかがえます。全7種類ラインナップで、1回のお値段は\400（税込）。公式サイトによれば「アクセサリー」「お気に入りのぬいぐるみにも」と、使い道も色々とあるようです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@198_0k様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や販売終了、店舗によって価格が異なる場合もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino