2025年3月をもって解散した3人組アイドルグループKAT-TUN。ファンの前に立つことなく消滅したが、8月7日、突然、解散ライブが発表された。

ファンが期待を持った「11月8日」の意味とは

「解散ライブは『Break the KAT-TUN』と題され、11月8日に千葉・ZOZOマリンスタジアムで開催される予定です。中丸雄一さんと上田竜也さんはもちろん、STARTO ENTERTAINMENTを退所した亀梨和也さんの3人が出演。2月の解散時に『皆さまとお会いできる機会を作るべく話し合っております』と発表していて、約束が果たされることとなりました」（芸能プロ関係者、以下同）

ファンも待ちわびていたラストライブ。歓喜が広がるなか、元KAT-TUNのメンバー・赤西仁がすぐさま自身のXを更新した。そこにはライブについて言及されており、《JipSへ》とファンに向けてコメント。《KAT-TUNのラストライブに出る予定はありません!!》とはっきり否定したのだ。

そのポストはたちまち拡散され、8000件ほどのリポストと、3万以上のいいねが付いている。Xには、期待を持たせることなく、ハッキリと事実を言及した赤西の姿勢に納得の声が上がった。

《はっきり言っちゃうとこさすが》

《潔くて草》

《あ、出えへんのや》

最後の集大成となるラストライブ。ファンが抱いていた淡い期待は玉砕した。

「実はライブの情報が発表されてから、赤西さんが参加するのではないかという噂が一部のファンの間で広まっていました。それは開催日の11月8日が、赤西さんと亀梨さん、中丸さん3人の入所日だという共通点から話が広がったようなのです。その話を知ってか知らずか、大きく広がる前に赤西さん自ら釘を指した形になりました」



本人が言うのであれば仕方がないと諦めるファンがいる一方、未だ諦めきれない気持ちを吐露するファンも存在する。

《まあ予定って今からでも作れますからね.....w》

《今のところ予定してないだけとか言いかねない》

SNS上には、わずかな可能性に掛けている声も少なくない。

「KAT-TUNが解散当日に行った、ファンクラブ会員向けの生配信のあと、赤西さんはSNSを更新。《“KAT-TUN”いっぱいありがとう。 KAT-TUNのみんな、Hyphenの皆様、一旦お疲れ様でした! それでも明日は来やがるもんで さぁ始めようか》とポストしました。

”一旦”という意味深な言葉にファンは反応し、また一緒に活動する姿が見られるのではないかと湧いたのです。今回の解散ライブではなくとも、また別の形でKAT-TUNが復活する日を待ちわびているのがファンの本音のようです」

ファンの思いが届く日がくるのだろうか。